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ما سبب زيارة والد ميسي للسعودية؟

15 مارس 2023 . الساعة 14:55 بتوقيت القدس
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ما سبب زيارة والد ميسي للسعودية؟

كشف تقرير صحفي إسباني، مساء الثلاثاء، عن وصول والد اللاعب الدولي الأرجنتيني، ونجم نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي ووكيل أعماله، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت صحيفة "ماركا " الإسبانية في تقرير نشرته، أن ظهور خورخي ميسي في الرياض، أثار التكهنات بشأن انتقال ليونيل لنادي الهلال الذي يرغب في الحصول على خدمات نجم التانغو الصيف المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، يشترط الحصول على ما لا يقل عن 600 مليون يورو، من أجل الموافقة على الانتقال إلى اللعب مع نادي الهلال السعودي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران القادم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن خورخي سافر للرياض لمقابلة وزير الرياضة السعودي من أجل بحث سبل التعاون في مشروع خاص بمدارس كرة قدم للأطفال، وأن الزيارة لم تتطرق لإمكانية لعب ليونيل في السعودية الموسم المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن ليونيل سيزور السعودية في الأيام القليلة القادمة، وسيرافق البرغوث في هذه الزيارة أفراد عائلته وبعض أصدقائه، للقيام بجولة سياحية في المملكة العربية السعودية، لا سيما أن ميسي يعد سفيرًا للسياحة في المملكة.

وأردفت الصحيفة أن الحكومة السعودية تسعى لإحضار أكثر من نجم عالمي خلال الفترة المقبلة، بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو؛ من أجل تعزيز الترشح المشترك للمملكة العربية السعودية واليونان ومصر لاستضافة كأس العالم 2030.

المصدر / وكالات
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#السعودية #ميسي #الهلال السعودي #والد ميسي

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