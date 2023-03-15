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التربية والتعليم تعلن طبيعة الدوام المدرسي خلال شهر رمضان

15 مارس 2023 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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غزة/ صفاء عاشور:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة عن بدء تجهيز جدول الحصص الدراسية الخاص بدوام المدارس الحكومية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المدير العام للإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم، بغزة، د. محمود مطر:" إن طبيعة دوام المدارس في شهر رمضان سيطرأ عليه بعض التعديلات، حيث ستصبح مدّة الحصة الدراسية 35 دقيقة بدلاً من 40".

وأضاف في تصريح لـ"": كما سيختلف موعد بدء اليوم الدراسي للفترة الصباحية والمسائية والتي ستنعكس تلقائيّاً على وقت انتهاء الفترتين".

وأكد مطر أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار ظروف الطلبة والمدرّسين في شهر رمضان، وفي الوقت ذاته دون أن تترك أي تأثير على العملية التعليمية في المدارس".

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