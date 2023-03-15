منتدى الإعلاميين يدين اعتقال جهاز المخابرات للصحفي وهاج بن مفلح

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال جهاز المخابرات الفلسطينية للصحفي والمصور وهاج بن مفلح على خلفية منشور له على موقع الفيس بوك، انتقد خلاله اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين خلال تغطية مسيرة تشييع جنازة شهيد قضى برصاص الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً.

واستنكر المنتدى في بيان صحفي له، استمرار نهج استهداف الصحفيين بالاعتداء والاعتقال والملاحقة الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وقال:" إن جهاز المخابرات استدعى في الثاني عشر من مارس المصور الصحفي وهاج بني مفلح للتحقيق معه، حيث اتجه الأخير لمكتب المخابرات يوم الثالث عشر من مارس، حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، ولم يتم إطلاق سراحه حتى اللحظة"، لافتاً إلى أن بن مفلح تعرّض للاعتداء من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية في أثناء تغطيته لتشييع جثمان الناشط الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس، والذي قضى برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

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وطالب المنتدى بضرورة إطلاق سراح المصور الصحفي وهاج بن مفلح فوراً، مؤكداً رفضه التام لأي مساس بالصحفيين وحرية العمل الإعلامي.

ودعا لضرورة وقف مسلسل استهداف الصحفيين في الضفة الغربية، مطالباً نقابة الصحفيين الفلسطينيين بضرورة القيام بواجبها تجاه حماية الصحفيين من تغوّل الأجهزة الأمنية عليهم، وعدم السماح بالتمادي في انتهاك الحريات الإعلامية، لاسيّما أن الصمت على ذلك لا يعني سوى مباركة استهداف الصحفيين وتشجيع للأجهزة الأمنية على مواصلة نهج قمع الحريات الإعلامية.

وحثَّ المنتدى وسائل الإعلام على فضح انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق الصحفيين، ومساندة الزميل المصور الصحفي وهاج بن مفلح باعتبار ذلك واجب إنساني ومهني، والرد على مسلسل الانتهاكات بمواصلة أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني في خدمة شعبهم وقضيته العادلة، والتأكيد للقاصي والداني أن محاولات إرهاب وقمع الصحفيين مصيرها الفشل المحتوم.

المصدر / فلسطين أون لاين