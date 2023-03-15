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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 16 مارس

15 مارس 2023 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 16 مارس.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/10) اضغط هنا، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/10) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، وكذلك للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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