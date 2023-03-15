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رحيل أول لاعب عن صفوف خدمات رفح

15 مارس 2023 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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لاعبو نادي خدمات رفح
غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن اللاعب يوسف داود رحيله عن صفوف خدمات رفح، عقب نهاية بطولة الدوري الممتاز، التي توّج بلقبها الفريق الأسبوع الماضي.

وأبلغ داود مجلس إدارة الخدمات بقرار رحيله عن صفوف الفريق لأسباب تتعلّق بعمله، مشيرًا إلى أنه كان يرغب بتجديد عقده لموسم آخر لكن "الظروف" التي يعيشها لم تسمح له بالاستمرار.

وأشاد داود بمنظومة نادي خدمات رفح، معتبرًا أن أجمل اللحظات في حياته الكروية عاشها خلال وجوده في الفريق، الذي حقّق حلمه بتحقيق أول لقب رسمي في حياته.

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وأكد تلقيه عدّة عروض رسمية من عدّة أندية في غزة، وسيدرسها بتأنٍّ قبل اتخاذ قراره النهائي، متمنّيًا أن يحالفه التوفيق في اختيار وجهته القادمة.

وانتقل داود لصفوف خدمات رفح خلال مرحلة الإياب من بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي، قادمًا من نادي شباب جباليا، سجّل هدفًا واحدًا فقط في مرمى اتحاد الشجاعية.

ويعتبر المهاجم داود من أمهر اللاعبين في قطاع غزة، وتألّق مع عدّة فِرق لعب لها، أبرزها خدمات وأهلي النصيرات وشباب جباليا والصداقة واتحاد الشجاعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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