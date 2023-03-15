مطلوب مسوق ميداني للعمل في مركز ريادة للتدريب والتطوير

إعلان توظيف صادر عن مركز ريادة للتدريب والتطوير يعلن فيه عن حاجته لمسوق ميداني للعمل على تسويق برامج تدريبية للمؤسسات الدولية والمحلية العاملة بمدينة غزة.

شروط التسجيل

- أن يمتلك شهادة جامعية ذات علاقة (دبلوم أو بكالوريوس).

- القدرة على الإقناع واللباقة في الحديث.

- خبرة عملية سنة أو أكثر في نفس المجال.

- أن يكون من سكان مدينة غزة.

- لبق وحسن المظهر.

- يستطيع الوصول لجمهور الطلاب في المنطقة الجغرافية المحددة.

- القدرة على خلق وابتكار أساليب متميزة وثرية للتفاعل مع الطلاب المحتملين بطرق إبداعية.

- لديه مهارات التواصل والتفاوض مع الآخرين.

- التقديم متاح لكلا الجنسين.

طريقة التسجيل

- للتسجيل يرجى الدخول الى الرابط التالي وتعبئة الطلب:

https://forms.gle/wTc2ZZUYteSznX8c8

- العنوان : غزة - مفترق الأزهر (بجانب مطعم سي هاوس).