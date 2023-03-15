وظائف شاغرة في مطعم التايلندي بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطعم التايلندي بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لطهاة شاورما ومشاوي إضافيين للعمل ضمن طاقم عمل مطعم التايلندي.

شروط التسجيل

- خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في المطاعم

- اللباقة وحسن التصرف النظافة الشخصية

- الخبرة في صناعة وصَف الشاورما

- الخبرة في عمل وتبهير وشوي المشاوي.

- سرعة البديهة والتعامل

- معرفة الأساسيات العامة لوظيفة الطاهي

طريقة التسجيل

- إذا كانت لديكم المؤهلات السابقة، يرجى التقدم بطلب الوظيفة من خلال تعبئة بياناتكـم عبر الرابط التالي.

https://forms.gle/E4fpJnfpwpYqAQu86

- لن تقبل أي طلبات بالحضور، أو الاتصال عبر الهاتف.