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وظائف شاغرة في مطعم التايلندي بمدينة غزة

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وظائف شاغرة في مطعم التايلندي بمدينة غزة

15 مارس 2023 . الساعة 13:03 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مطعم التايلندي بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لطهاة شاورما ومشاوي إضافيين للعمل ضمن طاقم عمل مطعم التايلندي.

شروط التسجيل

- خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في المطاعم

-  اللباقة وحسن التصرف النظافة الشخصية

-  الخبرة في صناعة وصَف الشاورما

-  الخبرة في عمل وتبهير وشوي المشاوي.

-  سرعة البديهة والتعامل

-  معرفة الأساسيات العامة لوظيفة الطاهي

طريقة التسجيل

- إذا كانت لديكم المؤهلات السابقة، يرجى التقدم بطلب الوظيفة من خلال تعبئة بياناتكـم عبر الرابط التالي.

 https://forms.gle/E4fpJnfpwpYqAQu86

- لن تقبل أي طلبات بالحضور، أو الاتصال عبر الهاتف.

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