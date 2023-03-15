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وظيفة شاغرة في بلدية عبسان الجديدة

15 مارس 2023 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن بلدية عبسان الجديدة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة موظف علاقات عامة واعلام بنظام العقد ، على ان تتوفر لديه /ها الشروط الوظيفية التالية :

• شروط الترشح للوظيفة :

1- ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة او الاعلام او العلاقات العامة من جامعة معترف بها وبتقدير عام لا يقل عن جيد .

2- ان يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل .

3- ان يجيد التحدث والقراءة وكتابة التقارير باللغة الإنجليزية .

4- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام .

5- يسمح لمن تنطبق عليه الشروط التقدم للوظيفة على ان يكون من سكان محافظة خانيونس.

6- مدة العقد عام واحد قابل للتجديد . ويكون راتب عقد التشغيل بمبلغ 1200 شيقل شهريا.

• المهارات المطلوبة :

1- التصوير والمونتاج بشكل احترافي .

2- التعامل مع برامج التصميم والمونتاج .

3- التمتع بمهارات الاتصال والتشبيك .

4- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل كفريق .

5- التميز بالمظهر العام اللائق والقدرة على الاتصال ومهارات عالية في فن التواصل الفعال .

6- التعامل مع الموظفين والمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة .

7- اعداد المحتوى المطلوب لوسائل التواصل الاجتماعي .

8- القدرة على التعامل مع برامج ميكروسوفت والانترنت والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني .

9- اجادة التصميم وتجهيز المطويات والبروشرات والكتيبات الخاصة بمشاريع البلدية.

10- القدرة على بناء علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة مع البلدية .

 • المهام والمسؤوليات الرئيسية :

1- التغطية الإعلامية لفعاليات وانشطة واعمال البلدية .

2- عمل التصاميم والمونتاج في المناسبات .

3- النشر الدوري على صفحات البلدية ومواقع التواصل الاجتماعي .

4- تنظيم وترتيب الفعاليات الخاصة بالبلدية .

5- متابعة اللجان المحلية .

6- تحرير الاخبار والتقارير والبيانات الصحفية وكافة فنون العمل الصحفي والإعلامي .

7- متابعة أنشطة البلدية وتوثيقها وارشفتها .

8- القيام بالمهام الأخرى الموكلة له من قبل البلدية .

9- التواصل مع المؤسسات الإعلامية لنشر اخبار البلدية .

10- التواصل مع الجمهور واستقبال شكاوى المواطنين .

• مرفقات الطلب :

• صورة عن الشهادات العلمية مصدقة حسب الاصول.

• صورة عن اثبات الشخصية " الهوية او جواز السفر".

• صورة عن شهادة حسن السير والسلوك.

• السيرة الذاتية CV. و صور عن الخبرات والدورات التدريبية في مجال العلاقات العامة والاعلام.

• صورة شخصية.

• يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه من خلال تقديم طلب  في قسم الشؤون الإدارية في البلدية من يوم الثلاثاء 14/03/2023 وينتهى يوم الثلاثاء 28/03/2023 .

• سيتم استبعاد الطلبات الغير مطابقة للشروط من قبل لجنة مختصة .

• سيتم الإعلان عن موعد المقابلات في وقت لاحق .

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