وظيفة شاغرة في بلدية عبسان الجديدة

إعلان توظيف صادر عن بلدية عبسان الجديدة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة موظف علاقات عامة واعلام بنظام العقد ، على ان تتوفر لديه /ها الشروط الوظيفية التالية :
• شروط الترشح للوظيفة :
1- ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة او الاعلام او العلاقات العامة من جامعة معترف بها وبتقدير عام لا يقل عن جيد .
2- ان يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل .
3- ان يجيد التحدث والقراءة وكتابة التقارير باللغة الإنجليزية .
4- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام .
5- يسمح لمن تنطبق عليه الشروط التقدم للوظيفة على ان يكون من سكان محافظة خانيونس.
6- مدة العقد عام واحد قابل للتجديد . ويكون راتب عقد التشغيل بمبلغ 1200 شيقل شهريا.
• المهارات المطلوبة :
1- التصوير والمونتاج بشكل احترافي .
2- التعامل مع برامج التصميم والمونتاج .
3- التمتع بمهارات الاتصال والتشبيك .
4- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل كفريق .
5- التميز بالمظهر العام اللائق والقدرة على الاتصال ومهارات عالية في فن التواصل الفعال .
6- التعامل مع الموظفين والمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة .
7- اعداد المحتوى المطلوب لوسائل التواصل الاجتماعي .
8- القدرة على التعامل مع برامج ميكروسوفت والانترنت والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني .
9- اجادة التصميم وتجهيز المطويات والبروشرات والكتيبات الخاصة بمشاريع البلدية.
10- القدرة على بناء علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة مع البلدية .
• المهام والمسؤوليات الرئيسية :
1- التغطية الإعلامية لفعاليات وانشطة واعمال البلدية .
2- عمل التصاميم والمونتاج في المناسبات .
3- النشر الدوري على صفحات البلدية ومواقع التواصل الاجتماعي .
4- تنظيم وترتيب الفعاليات الخاصة بالبلدية .
5- متابعة اللجان المحلية .
6- تحرير الاخبار والتقارير والبيانات الصحفية وكافة فنون العمل الصحفي والإعلامي .
7- متابعة أنشطة البلدية وتوثيقها وارشفتها .
8- القيام بالمهام الأخرى الموكلة له من قبل البلدية .
9- التواصل مع المؤسسات الإعلامية لنشر اخبار البلدية .
10- التواصل مع الجمهور واستقبال شكاوى المواطنين .
• مرفقات الطلب :
• صورة عن الشهادات العلمية مصدقة حسب الاصول.
• صورة عن اثبات الشخصية " الهوية او جواز السفر".
• صورة عن شهادة حسن السير والسلوك.
• السيرة الذاتية CV. و صور عن الخبرات والدورات التدريبية في مجال العلاقات العامة والاعلام.
• صورة شخصية.
• يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه من خلال تقديم طلب في قسم الشؤون الإدارية في البلدية من يوم الثلاثاء 14/03/2023 وينتهى يوم الثلاثاء 28/03/2023 .
• سيتم استبعاد الطلبات الغير مطابقة للشروط من قبل لجنة مختصة .
• سيتم الإعلان عن موعد المقابلات في وقت لاحق .