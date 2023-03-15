براتب 1700شيكل.. مطلوب محاسبة للعمل في روضة يا هلا

إعلان توظيف صادر عن مدرسة وروضة وحضانة يا هلا التابعة لمعهد الأمل للأيتام بغزة تعلن فيه عن وظيفة محاسبة وفقاً لما يلي :

- المسمى الوظيفي : محاسبة

- الراتب : 1700 شيكل .

مدرسة وروضة وحضانة يا هلا تقدم خدمات تعليمية متميزة حيث أنشئت ضمن نظام تعليمي تربوي وإداري عالي الجودة لتكون الأقدر على تحقيق ما يتطلع إليه الأهل لأبنائهم وفي اطار عملها مع الأطفال ، تعلن عن حاجتها لموظفة : محاسبة

تهدف الوظيفة الى العمل ضمن فريق مدرسة وروضة وحضانة يا هلا ، والمساهمة في تنظيم و تطوير وتنفيذ النشاطات التي تقدمها مدرسة وروضة وحضانة يا هلا من خلال الإدارة الفعالة كما تهدف بشكل عام الى ترجمة الاحداث المالية لمعلومات عن طريق تسجيلها وتبويبها وتلخصيها وذلك وفقا لمجموعه المبادئ والفروض المحاسبية , كذلك متابعة جميع الملفات المالية لمدرسة وروضة يا هلا .

شروط الوظيفة :

1- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة معترف بها.

2- من سكان مدينة غزة.

3- خبرة بحد أدنى 3 سنوات في المجال المالي.

4- أن لا يزيد عمر المتقدمة عن 35 عاماً .

5- إجادة استخدام برامج الكمبيوتر وبرنامج الأصيل المحاسبي.

6- اجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .

7- القدرة على كتابة التقارير الادارية والمالية .

8- المعرفة بالإجراءات والأصول والقوانين المتعلقة بعمل المؤسسات.

9- الاستعداد للعمل بروح الفريق وفي أجواء ضغط العمل وخارج ساعات الدوام الرسمي.

طريقة التسجيل

- على من تجد في نفسها الكفاءة المطلوبة وترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي :

https://forms.gle/GDN78Nqzubn51yk98

- اعتباراَ من يوم الاربعاء الموافق 15/03/2023 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/03//2023 م .

- للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 082861434 خلال ساعات العمل الرسمية.

- سيتم الاتصال فقط على من تنطبق عليها الشروط المطلوبة .