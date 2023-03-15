اقتلاع 170 شجرة زيتون معمرة في سلفيت

أقدم مستوطنو مستوطنتي "راحاليم وتفوح" المقامات على أراضي مواطني بلدتي ياسوف والساوية قضاء محافظة سلفيت بالضفة الغربية، صباح اليوم، على تقطيع وتكسير عشرات أشجار الزيتون فيها.

وأضافت مصادر محلية، بأن المستوطنين كسَّروا 170 شجرة زيتون معمرة تترواح أعمارها ما بين 50-80 عاماً، تعود ملكيتها للأشقاء رضا وراضي وناجح وأحمد عطياني من قرية ياسوف، وللمواطن وجيه ابو كمال من قرية الساوية.

وتتعرض تلك المنطقة باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث أصبح مجموع ما تم تكسيره واقتلاعه ما يقارب 300 شجرة زيتون معمرة، تهدف إلى تهجير المواطنين من أرضهم، وبالتالي سهولة الاستيلاء عليها واستغلالها من قبل المستوطنات.

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ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين