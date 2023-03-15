خبير في الشأن الأمني يفكّك تصريحات القائد مروان عيسى

علّق الخبير في الشأن الأمني، أحمد أبو زهري على تصريحات نائب قائد أركان المقاومة، مروان عيسى والتي أدلى بها اليوم الأربعاء.

وقال أبو زهري إن تصريحات بهذه اللغة وفي توقيت متفجّر ومن (أعلى هرم) الجهاز العسكري لكتائب القسام تعني أننا أقرب من أي وقت مضى للدخول في مواجهة عسكرية شاملة.

وأضاف أنَّ التصريحات تعني أيضًا، أنَّ كتائب القسام رفعت مستوى استعدادها للدرجة القصوى تحسبًا لأي طارئ قد يحدث خلال شهر رمضان.

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وأشار أبو زهري إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي سيخترق جميع الخطوط الحمراء فيما يخص:( الأقصى، والأسرى، والضفة الغربية) وربما قطاع غزة أيضًا.

ونوَّه إلى أن جهود الوسطاء فشلت فشلًا ذريعًا في: "احتواء الموقف، ولم تستطع تقديم أي ضمانات للمقاومة، وكانت عاجزة عن ممارسة أي ضغط على الاحتلال لوقف العدوان.

وذكر أبو زهري أنَّ تصريحات القائد عيسى، تعني أنَّ أداء المقاومة في أي جولة قتال مرتقبة ستكون مختلفة تمامًا عما شهده العدو على الصعد كافّة (برًا، وبحرًا، وجوًا).

وأكد أن إمكانية اشتعال المنطقة بأكملها وارد جدًا حال وقعت مواجهة كبيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين