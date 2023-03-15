رابط فحص المنحة القطرية لشهر مارس

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، صباح اليوم الأربعاء، 15 مارس/ آذار، 2023، بدء صرف دفعة شهر مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأكد العمادي أن الصرف سيكون بدءًا من يوم غدٍ الخميس.

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وذكر أن المساعدات النقدية ستقدّم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن السفير العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حدّدتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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المصدر / فلسطين أون لاين