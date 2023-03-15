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الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر مارس

15 مارس 2023 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
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الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر مارس

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأكد السفير العمادي أن الصرف سيكون بدءًا من يوم غدٍ الخميس.

وذكر أن المساعدات النقدية ستقدّم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن السفير العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حدّدتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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