فرص تطوع في جمعية العودة الصحية والمجتمعية قابلة للتجديد

إعلان صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن فرص تطوع لمدة 3 شهور قابلة للتجديد للتخصصات التالية:

1- ممرض/ة

2- فني العمليات

3- قابلة

4- خدمات الجمهور

وفيما يلي تفاصيل الإعلان :

أولاً : ممرض/ة

المهام المطلوبة

- تقديم خدمة التمريض في الأقسام التمريضية المختلفة وفق أفضل الممارسات التمريضية وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورسالة الجمعية.

استقبال المرضى والإشراف على تحضير الغرف والأسرة وما تتطلبه حالتهم المرضية.

- تقيـيم احتياجات المرضى وتقديم الرعاية التمريضية الشاملة لهم سواء كانت الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية

- تنفيذ الخطة العلاجية الموضوعية من قبل الهيئة الطبية والتمريضية للمرضى.

- المرور مع الأطباء ومساعدتهم أثناء جولاتهم اليومية على المرضى.

- تقديم المساعدة اللازمة للمرضى وحمايتهم من العدوى والإصابات.

- الحصول على العينات من المرضى لإرسالها للمعمل للتحليل.

- التبليغ والتنسيق عن المعاينات والفحوصات المطلوبة للمريض من قبل الأقسام الأخرى في المستشفى.

- تسجيل ملاحظات التمريض في النماذج المخصصة لذلك في الملف الطبي.

- أخذ وتدوين العلامات الحيوية عن المريض وإخطار الطبيب المعالج ومسؤول التمريض في القسم عن أية تطورات هامة عن حالة المريض.

- تحضير السوائل الوريدية وتسجيل الكمية.

- إعطاء الحقن والعلاجات الموضوعة من قبل حسب أوامر الطبيب المعالج.

- فحص المعدات الطبية الموجودة بصورة دائمة والتأكد من صلاحيتها للاستعمال.

- الإشراف على تحضير المرضى قبل إرسالهم للعمليات وكذلك عند التحويل أو الخروج من المستشفى.

- في حال رفض المريض عمل إجراء ما يجب إقناعه وفي حال رفضه التام يجب أخذ توقيعه.

- التبليغ بالتفصيل عن الحوادث والتقصير أثناء المناوبة

- الإشراف على تنفيذ الإجراءات الطبية قبيل وبعد وفاة المريض.

- تطبيق مبادئ وقواعد السلامة العامة أثناء العمل.

- إجراء دور الاستلام والتسليم عند بدء وانتهاء الوردية.

- حضور الاجتماعات السريرية والإدارية الخاصة بالقسم.

- الاشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الادارة العليا للجمعية.

- اتباع سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (PSEAH) للمستفيدين.

- القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.

- تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

- المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج والجمعية.

الشروط المطلوبة

- الدرجة الجامعية الأولي في التمريض العام

- أن يكون حاصل/ة على مزاولة مهنة التمريض من وزارة الصحة الفلسطينية

ثانياً: فني العمليات

المهام المطلوبة

- تقديم خدمات فني العمليات في قسم العمليات وفق أفضل الممارسات وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورسالة الجمعية.

- استقبال المريض والعمل على تحضيره حسب العملية وتعليمات الطبيب الجراح وبث الطمأنينة في نفسه.

- تجهيز الأدوات والمواد المطلوبة خلال العمليات.

- تحضير غرف العمليات وما تتطلبه الإجراء الجراحي داخل الغرف.

- تحضير وتعقيم غرفة العمليات بأدواتها وموادها اللازمة لإجراء العمليات المدرجة حسب الجدول.

- العمل بدور فني عمليات معقم (Scrub Nurse) والمساعدة في إجراء العمليات الجراحية وفق البروتوكولات.

- العمل بدور فني عمليات المراقب (Circulate Nurse) داخل غرف العمليات والمساعدة في إجراء العمليات الجراحية وفق البروتوكولات.

- جمع الأدوات الجراحية الملوثة وارسالها لقسم التعقيم لإجراء المعالجة والتعقيم للأدوات.

- جمع الغسيل والفوط وغطاء البطن وما يلزم من قماش ملوث وارساله للغسيل وفق البروتوكول المتبع بالمستشفى.

- تنظيم الأدوات الجراحية بعد المعالجة في غرفة التعقيم في صواني وحاويات خاصة ولفها بالقماش الخاص وفق البروتوكول المتبع بالقسم وارسالها لغرفة التعقيم.

- طوي الغسيل النظيف ولفه وفق ما يلزم وإتباع الإجراءات المنظمة بالقسم وارساله لغرفة التعقيم.

- أخذ ومراقبة وتسجيل المحاليل والأدوية والعلامات الحيوية للمريض أثناء وبعد العملية.

- متابعة تطبـيق بـرامج الـنظافة اليومية والصيانة والدورية والتأكد من تنفيذها من قبل الجهات المختصة

- تقديم الدعم النفسي للمرضى وأسرهم.

- المحافظة على دوام التسجيل الدقيق في سجلات وملفات المرضى وسجلات الإجراءات الطبية.

- المساعدة في تنظيم وتخزين جميع الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد الكيميائية والسوائل وفقا لتعليمات السلامة.

- التأكد من جاهزية الأجهزة والأدوات الجراحية في غرف العمليات.

- اتباع المناولة الآمنة للأدوات الجراحية أثناء إجراء العمليات الجراحية.

- الاستعداد الدائم في أي وقت للمشاركة في حالات الطوارئ القصوى.

- اتباع جميع الارشادات الخاصة بالسلامة.

- التأكد من اتباع كافة الطاقم الجراحي لإجراءات الوقاية والسلامة داخل غرف العمليات للحيلولة دون انتقال وانتشار العدوى.

- متابعة درجة وعي المريض بعد إجراء العملية الجراحية في غرفة الإفاقة.

- مراقبة مكان الجرح الجراحي وأنابيب التصريف وحساب كميات السوائل الخارجة وتدوينها بملف المريض.

- الإبلاغ الفوري للطبيب الجراح أو طبيب التخدير عند حدوث أي مضاعفة بعد إجراء العملية داخل غرفة الإفاقة.

- تسليم المريض بعد الإفاقة التامة لقسم المبيت مع التأكد من سلامة مكان الجرح الجراحي وأنابيب التصريف.

- التأكد من الحفاظ على بيئة نظيفة ومنظمة.

- إجراء دور الاستلام والتسليم عند بدء وانتهاء الوردية.

- المشاركة في تدريب المتدربين/ات وتقديم المساعدة الفنية لهم أثناء العمل

- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الادارة العليا للجمعية.

- القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.

- اتباع سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (PSEAH) للمستفيدين.

- تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

- المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج والجمعية.

- القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل رئيس قسم تمريض العمليات.

الشروط المطلوبة

- درجة الدبلوم المتوسط في فني العمليات

- أن يكون حاصل/ة على مزاولة مهنة فني العمليات من وزارة الصحة الفلسطينية.

ثالثاً: قابلة

المهام المطلوبة

- تقديم خدمة التمريض والقبالة في أقسام النساء والولادة وفق أفضل الممارسات التمريضية والقبالة وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورسالة الجمعية - إتمام إجراءات الدخول والخروج للحالات.

- استقبال الحالة ببشاشة وتقدير الحالة النفسية للمريضة وأقاربها.

- تقديم المعونة للحالة دون النظر الى تفصيلات شخصية والانصات الجيد للمشكلات.

- إعداد الحالة للفحص العام وإعداد الآلات الخاصة لهذا الغرض ومساعدة الطبيب أثناء الفحص

- الالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى والمحافظة على صحة البيئة.

- مراقبة وتقييم حالات الولادة بالقسم

- المرور على الحالات وأخذ العلامات الحيوية وتدوينها في الملف الصحي وتحضير الحامل قبل الولادة.

- مساعدة الطبيب المشرف في غرفة الولادة أثناء عملية التوليد والقيام بعملية التوليد عند الضرورة.

- تقديم العناية التمريضية اللازمة بعد الولادة وبعد العمليات القيصرية.

- تقديم التثقيف الصحي للأم وإرشادها حول كيفية العناية بطفلها.

- التأكد من جميع الأجهزة والآلات والأدوات الموجودة بالقسم تعمل بكفاءة عالية.

- تحمل مسئولية حفظ الآلات بحالة جيدة نظيفة ومعقمة ومجهزة للاستعمال في القسم.

- التنسيق مع مختلف الأقسام الطبية والإدارية ذات العلاقة

- تغيير شراشف الأسرة والإشراف على تنظيف القسم وجمع القمامة وتنظيف الطرقات.

- تحديـد احتياجات القسم من الأدوية والأجهزة والمعدات والمستلزمات والتنسيق مع الأقسام الأخرى لتوفيرها.

- التبليغ والتنسيق عن المعاينات والفحوصات المطلوبة للمريضة من قبل الأقسام الأخرى في المستشفى.

- الحرص على العمل الجماعي مع الطبيب وجميع أفراد الفريق الصحي بالأقسام الأخرى.

- الاستجابة السريعة لأي موقف طارئ داخل المستشفى.

- الاستعداد الدائم في أي وقت للمشاركة في حالات الطوارئ القصوى

- المشاركة في معاونة الممرضات والقابلات الجدد في التكيف والتعرف على قسم النساء والولادة.

- المشاركة تحضير التقرير الإحصائي اليومي لخدمات القسم.

- إعداد طلبات الأدوية والمحاليل والخيوط والمستلزمات الأخرى المطلوبة في القسم وتخزينها وتوزيعها والتأكد من صلاحيتها واستكمال النواقص حسب الحاجة.

- تنظيم وتخزين جميع الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد الكيميائية والسوائل وفقا لتعليمات السلامة.

- تطبيق مبادئ وقواعد السلامة العامة أثناء العمل - • إجراء دور الاستلام والتسليم عند بدء وانتهاء الوردية

- حضور الاجتماعات السريرية والإدارية الخاصة بالقسم

- الاشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الإدارة العليا للجمعية.

- تمثيل الجمعية ونشاطاته بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

- اتباع سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (PSEAH) للمستفيدين.

- المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج والجمعية.

- القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل رئيس قسم تمريض النساء والولادة.

الشروط المطلوبة

- الدرجة الجامعية الأولى في القبالة

- أن تكون حاصلة على مزاولة مهنة القبالة من وزارة الصحة الفلسطينية.

رابعاً: خدمات الجمهور

المهام المطلوبة

استقبال المستفيدين من خدمات المركز وتحصيل الرسوم المستحقة للخدمات على النظام الطبي المحوسب

- استقبال المرضى والزوار والترحيب بهم بما يليق بالمظهر العام للمركز

- الرد على استفسارات المرضى والمراجعين بلطف ومتابعة عدم انتظارهم أو تأخيرهم

- فتح الملف الطبي المحوسب وتحصيل الرسوم المقرر ة

- ترتيب مواعيد دخول المرضى للعيادات وإجراء الحجوزا ت الهاتفية

- استكمال ملفات مرضى الجراحة/ كتاب الإحالة، نموذج الدخول، غيرها

- تنظيم سندات القبض الخاصة بالإيرادات واستلام مبالغها وتسليم سندات القبض للمستفيدين

- تسليم النقدية المُحصّلة في نهاية كل فترة عمل حسب إجراءات العمل المالي المعمول به

- التنسيق مع الجهات التي يرغب المريض في الاستفادة من خدماتها داخل المركز، ومساعدتهم في الوصول لأقرب موظف يمكنه خدمتهم

- حفظ واستخراج الملفات الطبية وفهرسة وتصنيف الأمراض والعمليات وتحليل وترتيب النماذج والملفات وإدخال وإخراج التقارير الطبية

- متابعة استكمال الإجراءات على الملفات الطبية مع الأطباء المعنيين

- إستقبال المكالمات الهاتفية الواردة وتحويلها للموظفين المطلوبين

- رفع التقارير عن سير العمل الى مدير المركز الصحي

- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الإدارة العليا للجمعية

- تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم

- التعامل بشكلٍ لائق ومهني مع المستفيدين والزوار على قاعدة أن المستفيدين أصحاب الحق

- التعامل بشكلٍ مهني مع الطواقم والكوادر البشرية العاملة في المركز

- القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل إدارة الجمعية

الشروط المطلوبة

- الدرجة الجامعية في إدارة وأتمتة مكاتب/السكرتاريا

- إجادة استخدام البرامج المحوسبة

- إجادة مهارات الطباعة

- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية

- مهارات الاتصال الفعال والعمل تحت الضغط والعمل ضمن فريق .

ملاحظة مهمة:

- عدد فرص التطوع في جمعية العودة محددة

- يخضع المتقدمين/ات للفرز ومن تنطبق عليه الشروط يتطلب منه تقديم المستندات الثبوتية لدائرة الموارد البشرية

- يخضع المطابقين/ات للشروط لمقابلة شفوية تحدد لاحقًا

- وفق نتائج المقابلات الشفوية سيتم توزيع المتطوعين/ات على مرافق الجمعية وفق تحديد احتياج المرفق من المتطوعين/ات.

- مدة العقد 3 شهور تطوع قابلة للتجديد

طريقة التسجيل

- لمن يرغب بالتطوع في الجمعية التقدم من خلال الرابط التالي:

http://hr.accessline.ps/public/7/applicants

- ينتهى التسجيل يوم الخميس 23/03/2023