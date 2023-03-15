فرص تطوع في جمعية العودة الصحية والمجتمعية قابلة للتجديد

إعلان صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن فرص تطوع لمدة 3 شهور قابلة للتجديد للتخصصات التالية:
1- ممرض/ة
2- فني العمليات
3- قابلة
4- خدمات الجمهور
وفيما يلي تفاصيل الإعلان :
أولاً : ممرض/ة
المهام المطلوبة
- تقديم خدمة التمريض في الأقسام التمريضية المختلفة وفق أفضل الممارسات التمريضية وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورسالة الجمعية.
استقبال المرضى والإشراف على تحضير الغرف والأسرة وما تتطلبه حالتهم المرضية.
- تقيـيم احتياجات المرضى وتقديم الرعاية التمريضية الشاملة لهم سواء كانت الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية
- تنفيذ الخطة العلاجية الموضوعية من قبل الهيئة الطبية والتمريضية للمرضى.
- المرور مع الأطباء ومساعدتهم أثناء جولاتهم اليومية على المرضى.
- تقديم المساعدة اللازمة للمرضى وحمايتهم من العدوى والإصابات.
- الحصول على العينات من المرضى لإرسالها للمعمل للتحليل.
- التبليغ والتنسيق عن المعاينات والفحوصات المطلوبة للمريض من قبل الأقسام الأخرى في المستشفى.
- تسجيل ملاحظات التمريض في النماذج المخصصة لذلك في الملف الطبي.
- أخذ وتدوين العلامات الحيوية عن المريض وإخطار الطبيب المعالج ومسؤول التمريض في القسم عن أية تطورات هامة عن حالة المريض.
- تحضير السوائل الوريدية وتسجيل الكمية.
- إعطاء الحقن والعلاجات الموضوعة من قبل حسب أوامر الطبيب المعالج.
- فحص المعدات الطبية الموجودة بصورة دائمة والتأكد من صلاحيتها للاستعمال.
- الإشراف على تحضير المرضى قبل إرسالهم للعمليات وكذلك عند التحويل أو الخروج من المستشفى.
- في حال رفض المريض عمل إجراء ما يجب إقناعه وفي حال رفضه التام يجب أخذ توقيعه.
- التبليغ بالتفصيل عن الحوادث والتقصير أثناء المناوبة
- الإشراف على تنفيذ الإجراءات الطبية قبيل وبعد وفاة المريض.
- تطبيق مبادئ وقواعد السلامة العامة أثناء العمل.
- إجراء دور الاستلام والتسليم عند بدء وانتهاء الوردية.
- حضور الاجتماعات السريرية والإدارية الخاصة بالقسم.
- الاشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الادارة العليا للجمعية.
- اتباع سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (PSEAH) للمستفيدين.
- القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.
- تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.
- المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج والجمعية.
الشروط المطلوبة
- الدرجة الجامعية الأولي في التمريض العام
- أن يكون حاصل/ة على مزاولة مهنة التمريض من وزارة الصحة الفلسطينية
ثانياً: فني العمليات
المهام المطلوبة
- تقديم خدمات فني العمليات في قسم العمليات وفق أفضل الممارسات وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورسالة الجمعية.
- استقبال المريض والعمل على تحضيره حسب العملية وتعليمات الطبيب الجراح وبث الطمأنينة في نفسه.
- تجهيز الأدوات والمواد المطلوبة خلال العمليات.
- تحضير غرف العمليات وما تتطلبه الإجراء الجراحي داخل الغرف.
- تحضير وتعقيم غرفة العمليات بأدواتها وموادها اللازمة لإجراء العمليات المدرجة حسب الجدول.
- العمل بدور فني عمليات معقم (Scrub Nurse) والمساعدة في إجراء العمليات الجراحية وفق البروتوكولات.
- العمل بدور فني عمليات المراقب (Circulate Nurse) داخل غرف العمليات والمساعدة في إجراء العمليات الجراحية وفق البروتوكولات.
- جمع الأدوات الجراحية الملوثة وارسالها لقسم التعقيم لإجراء المعالجة والتعقيم للأدوات.
- جمع الغسيل والفوط وغطاء البطن وما يلزم من قماش ملوث وارساله للغسيل وفق البروتوكول المتبع بالمستشفى.
- تنظيم الأدوات الجراحية بعد المعالجة في غرفة التعقيم في صواني وحاويات خاصة ولفها بالقماش الخاص وفق البروتوكول المتبع بالقسم وارسالها لغرفة التعقيم.
- طوي الغسيل النظيف ولفه وفق ما يلزم وإتباع الإجراءات المنظمة بالقسم وارساله لغرفة التعقيم.
- أخذ ومراقبة وتسجيل المحاليل والأدوية والعلامات الحيوية للمريض أثناء وبعد العملية.
- متابعة تطبـيق بـرامج الـنظافة اليومية والصيانة والدورية والتأكد من تنفيذها من قبل الجهات المختصة
- تقديم الدعم النفسي للمرضى وأسرهم.
- المحافظة على دوام التسجيل الدقيق في سجلات وملفات المرضى وسجلات الإجراءات الطبية.
- المساعدة في تنظيم وتخزين جميع الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد الكيميائية والسوائل وفقا لتعليمات السلامة.
- التأكد من جاهزية الأجهزة والأدوات الجراحية في غرف العمليات.
- اتباع المناولة الآمنة للأدوات الجراحية أثناء إجراء العمليات الجراحية.
- الاستعداد الدائم في أي وقت للمشاركة في حالات الطوارئ القصوى.
- اتباع جميع الارشادات الخاصة بالسلامة.
- التأكد من اتباع كافة الطاقم الجراحي لإجراءات الوقاية والسلامة داخل غرف العمليات للحيلولة دون انتقال وانتشار العدوى.
- متابعة درجة وعي المريض بعد إجراء العملية الجراحية في غرفة الإفاقة.
- مراقبة مكان الجرح الجراحي وأنابيب التصريف وحساب كميات السوائل الخارجة وتدوينها بملف المريض.
- الإبلاغ الفوري للطبيب الجراح أو طبيب التخدير عند حدوث أي مضاعفة بعد إجراء العملية داخل غرفة الإفاقة.
- تسليم المريض بعد الإفاقة التامة لقسم المبيت مع التأكد من سلامة مكان الجرح الجراحي وأنابيب التصريف.
- التأكد من الحفاظ على بيئة نظيفة ومنظمة.
- إجراء دور الاستلام والتسليم عند بدء وانتهاء الوردية.
- المشاركة في تدريب المتدربين/ات وتقديم المساعدة الفنية لهم أثناء العمل
- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الادارة العليا للجمعية.
- القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.
- اتباع سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (PSEAH) للمستفيدين.
- تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.
- المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج والجمعية.
- القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل رئيس قسم تمريض العمليات.
الشروط المطلوبة
- درجة الدبلوم المتوسط في فني العمليات
- أن يكون حاصل/ة على مزاولة مهنة فني العمليات من وزارة الصحة الفلسطينية.
ثالثاً: قابلة
المهام المطلوبة
- تقديم خدمة التمريض والقبالة في أقسام النساء والولادة وفق أفضل الممارسات التمريضية والقبالة وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورسالة الجمعية - إتمام إجراءات الدخول والخروج للحالات.
- استقبال الحالة ببشاشة وتقدير الحالة النفسية للمريضة وأقاربها.
- تقديم المعونة للحالة دون النظر الى تفصيلات شخصية والانصات الجيد للمشكلات.
- إعداد الحالة للفحص العام وإعداد الآلات الخاصة لهذا الغرض ومساعدة الطبيب أثناء الفحص
- الالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى والمحافظة على صحة البيئة.
- مراقبة وتقييم حالات الولادة بالقسم
- المرور على الحالات وأخذ العلامات الحيوية وتدوينها في الملف الصحي وتحضير الحامل قبل الولادة.
- مساعدة الطبيب المشرف في غرفة الولادة أثناء عملية التوليد والقيام بعملية التوليد عند الضرورة.
- تقديم العناية التمريضية اللازمة بعد الولادة وبعد العمليات القيصرية.
- تقديم التثقيف الصحي للأم وإرشادها حول كيفية العناية بطفلها.
- التأكد من جميع الأجهزة والآلات والأدوات الموجودة بالقسم تعمل بكفاءة عالية.
- تحمل مسئولية حفظ الآلات بحالة جيدة نظيفة ومعقمة ومجهزة للاستعمال في القسم.
- التنسيق مع مختلف الأقسام الطبية والإدارية ذات العلاقة
- تغيير شراشف الأسرة والإشراف على تنظيف القسم وجمع القمامة وتنظيف الطرقات.
- تحديـد احتياجات القسم من الأدوية والأجهزة والمعدات والمستلزمات والتنسيق مع الأقسام الأخرى لتوفيرها.
- التبليغ والتنسيق عن المعاينات والفحوصات المطلوبة للمريضة من قبل الأقسام الأخرى في المستشفى.
- الحرص على العمل الجماعي مع الطبيب وجميع أفراد الفريق الصحي بالأقسام الأخرى.
- الاستجابة السريعة لأي موقف طارئ داخل المستشفى.
- الاستعداد الدائم في أي وقت للمشاركة في حالات الطوارئ القصوى
- المشاركة في معاونة الممرضات والقابلات الجدد في التكيف والتعرف على قسم النساء والولادة.
- المشاركة تحضير التقرير الإحصائي اليومي لخدمات القسم.
- إعداد طلبات الأدوية والمحاليل والخيوط والمستلزمات الأخرى المطلوبة في القسم وتخزينها وتوزيعها والتأكد من صلاحيتها واستكمال النواقص حسب الحاجة.
- تنظيم وتخزين جميع الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد الكيميائية والسوائل وفقا لتعليمات السلامة.
- تطبيق مبادئ وقواعد السلامة العامة أثناء العمل - • إجراء دور الاستلام والتسليم عند بدء وانتهاء الوردية
- حضور الاجتماعات السريرية والإدارية الخاصة بالقسم
- الاشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الإدارة العليا للجمعية.
- تمثيل الجمعية ونشاطاته بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.
- اتباع سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (PSEAH) للمستفيدين.
- المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج والجمعية.
- القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل رئيس قسم تمريض النساء والولادة.
الشروط المطلوبة
- الدرجة الجامعية الأولى في القبالة
- أن تكون حاصلة على مزاولة مهنة القبالة من وزارة الصحة الفلسطينية.
رابعاً: خدمات الجمهور
المهام المطلوبة
استقبال المستفيدين من خدمات المركز وتحصيل الرسوم المستحقة للخدمات على النظام الطبي المحوسب
- استقبال المرضى والزوار والترحيب بهم بما يليق بالمظهر العام للمركز
- الرد على استفسارات المرضى والمراجعين بلطف ومتابعة عدم انتظارهم أو تأخيرهم
- فتح الملف الطبي المحوسب وتحصيل الرسوم المقرر ة
- ترتيب مواعيد دخول المرضى للعيادات وإجراء الحجوزا ت الهاتفية
- استكمال ملفات مرضى الجراحة/ كتاب الإحالة، نموذج الدخول، غيرها
- تنظيم سندات القبض الخاصة بالإيرادات واستلام مبالغها وتسليم سندات القبض للمستفيدين
- تسليم النقدية المُحصّلة في نهاية كل فترة عمل حسب إجراءات العمل المالي المعمول به
- التنسيق مع الجهات التي يرغب المريض في الاستفادة من خدماتها داخل المركز، ومساعدتهم في الوصول لأقرب موظف يمكنه خدمتهم
- حفظ واستخراج الملفات الطبية وفهرسة وتصنيف الأمراض والعمليات وتحليل وترتيب النماذج والملفات وإدخال وإخراج التقارير الطبية
- متابعة استكمال الإجراءات على الملفات الطبية مع الأطباء المعنيين
- إستقبال المكالمات الهاتفية الواردة وتحويلها للموظفين المطلوبين
- رفع التقارير عن سير العمل الى مدير المركز الصحي
- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الإدارة العليا للجمعية
- تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم
- التعامل بشكلٍ لائق ومهني مع المستفيدين والزوار على قاعدة أن المستفيدين أصحاب الحق
- التعامل بشكلٍ مهني مع الطواقم والكوادر البشرية العاملة في المركز
- القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل إدارة الجمعية
الشروط المطلوبة
- الدرجة الجامعية في إدارة وأتمتة مكاتب/السكرتاريا
- إجادة استخدام البرامج المحوسبة
- إجادة مهارات الطباعة
- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية
- مهارات الاتصال الفعال والعمل تحت الضغط والعمل ضمن فريق .
ملاحظة مهمة:
- عدد فرص التطوع في جمعية العودة محددة
- يخضع المتقدمين/ات للفرز ومن تنطبق عليه الشروط يتطلب منه تقديم المستندات الثبوتية لدائرة الموارد البشرية
- يخضع المطابقين/ات للشروط لمقابلة شفوية تحدد لاحقًا
- وفق نتائج المقابلات الشفوية سيتم توزيع المتطوعين/ات على مرافق الجمعية وفق تحديد احتياج المرفق من المتطوعين/ات.
- مدة العقد 3 شهور تطوع قابلة للتجديد
طريقة التسجيل
- لمن يرغب بالتطوع في الجمعية التقدم من خلال الرابط التالي:
http://hr.accessline.ps/public/7/applicants
- ينتهى التسجيل يوم الخميس 23/03/2023