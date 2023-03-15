أسير من قباطية يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

دخل الأسير الفلسطيني بلال أمين محمود كميل (44 عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير كميل بتاريخ 15/03/2006، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن الفعلي 20 سنة.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبَّد، إضافة إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 سنة أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين