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بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوساً تلمودية

15 مارس 2023 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

يذكر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

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وتُبعد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

وتترافق هذه الاقتحامات مع دعوات مقدسيّة متجدّدة للحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال محاولات تدنيسه واقتحامه من قبل المستوطنين، وتنفيذ مخططاتهم التهويدية. وشدّدت الدعوات على أهمية تواصل الرباط في المسجد وإعماره، لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية.
 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #مستوطنون #تهويد #طقوس تلمودية

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