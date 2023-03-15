لليوم الـ30.. الأسرى مستمرون في نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون لليوم الـ(30) على التوالي، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وأبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أن إدارة السجون تنوي توسيع دائرة عقوباتها وتهديداتها ضد الأسرى في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

اقرأ أيضاً: نضال الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال مستمر لليوم الـ(29)

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

المصدر / فلسطين أون لاين