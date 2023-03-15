القائد مروان عيسى: أي تغيير بالوضع القائم في "الأقصى" سيحوّل المنطقة إلى زلزال

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أكد نائب قائد أركان المقاومة، مروان عيسى، أنَّ أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، سيحوّل المنطقة إلى زلزال.

وقال عيسى في تصريحات لفضائية الأقصى، صباح اليوم الأربعاء: انتهى المشروع السياسي في الضفة والعدو أنهى أوسلو والأيام القادمة حبلى بالأحداث.

وشدّد على أن إتاحة الفرص للمقاومة في الضفة لا يعني تركها ولا يعني بقاء غزة صامتة وسندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر.

وأكد على استمرار كتائب القسام في مراكمة القوة وبناء استراتيجية المقاومة "التي توصلنا إلى التحرير والدفاع عن شعبنا في كل فرص تستوجب التدخل المباشر".

كما وشدّد على ضرورة إشعال العمل المقاوم في جميع ساحات فلسطين ودعمها ماديّاً، ومعنويّاً وإعلاميّاً وهذا لا يعني تركها وحدها.