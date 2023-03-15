كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين وتطلق هذا التهديد الخطير

أكدت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين باليستيين "أرض-أرض" في تدريبات إطلاق تجريبية، مطلقة تهديد جديد بـ"إبادة العدو".

ووفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أطلقت وحدة صواريخ تابعة للجيش الكوري الشمالي الصاروخين في نظام متوسط المدى، في جانجيون بمقاطعة هوانجهاي جنوبي البلاد.

وجاء الإطلاق الصاروخي غداة بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة منتظمة تسمى "درع الحرية".

اقرأ أيضا: كوريا الشمالية تتهم أميركا بتصعيد التوتر.. وتلميح لضربة نووية

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أفاد بأن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق، مؤكداً أنهما حلَّقا لمسافة 620 كيلومتراً.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن بيونغ يانغ "ستقضي بالتأكيد على العدو" إذا قاتل جيشها.

وتعهدت بـ"القيام بواجبها في الهجوم بالنيران بالكامل في أي وقت"، من خلال تكثيف التدريب على الهجوم بالذخيرة الحية.

المصدر / وكالات