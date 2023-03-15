فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر مارس

معيقات تحول دون إكمال مشروع جسر مشاة ببلدة القرارة

المرور: 3 إصـابات في 8 حوادث سـير خلال الـ24 ساعة الماضية

فرص تطوع في جمعية العودة الصحية والمجتمعية قابلة للتجديد

أسير من قباطية يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

هالاند أم صلاح في الصدارة؟ ترتيب أبطال دوري أبطال أوروبا

طائرة روسية تسقط "درون" أميركية فوق البحر الأسود

من هو مروان عيسى؟

القائد مروان عيسى: أي تغيير بالوضع القائم في "الأقصى" سيحوّل المنطقة إلى زلزال

مسؤول: خسائر حوّارة المادية تقدر بـ4 ملايين شيقل

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين وتصدر تهديدًا خطيرًا

15 مارس 2023 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
...
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين وتطلق هذا التهديد الخطير

أكدت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين باليستيين "أرض-أرض" في تدريبات إطلاق تجريبية، مطلقة تهديدًا جديدًا بـ"إبادة العدو".

ووفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أطلقت وحدة صواريخ تابعة للجيش الكوري الشمالي الصاروخين في نظام متوسط المدى، في جانجيون بمقاطعة هوانجهاي جنوبي البلاد.

وجاء الإطلاق الصاروخي غداة بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة منتظمة تسمى "درع الحرية".

اقرأ أيضًا: كوريا الشمالية تتهم أميركا بتصعيد التوتر.. وتلميح لضربة نووية

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أفاد بأن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق، مؤكداً أنهما حلَّقا لمسافة 620 كيلومتراً.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن بيونغ يانغ "ستقضي بالتأكيد على العدو" إذا قاتل جيشها.

وتعهدت بـ"القيام بواجبها في الهجوم بالنيران بالكامل في أي وقت"، من خلال تكثيف التدريب على الهجوم بالذخيرة الحية.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#كوريا الشمالية #صواريخ بلاستية #طزريا

متعلقات

الأكثر قراءة