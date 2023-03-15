15 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ15 في ذاكرة فلسطين العديد من الأحداث على الصعيد السياسي الفلسطيني والعربي والدولي، يضع " " أبرزه في نقاط:

1907 فنلندا تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.

فنلندا تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق. 1951 إيران تقرّر تأميم صناعة النفط التي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأمريكية.

إيران تقرّر تأميم صناعة النفط التي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأمريكية. 1972 الملك حسين يعلن مشروع المملكة فلسطين والأردن، الذي عرف باسم مشروع النقاط السـت".

الملك حسين يعلن مشروع المملكة فلسطين والأردن، الذي عرف باسم مشروع النقاط السـت". 1993 دهس القسامي ساهر تمام عدداً من جنود العدو الصهيوني في محطة الحافلات القريبة من مفترق مغتصبة "شيلو" في الضفة الغربية، فقتل الرقيب أول "عون كوهين" والرقيب "إسحاق برخا".

دهس القسامي ساهر تمام عدداً من جنود العدو الصهيوني في محطة الحافلات القريبة من مفترق مغتصبة "شيلو" في الضفة الغربية، فقتل الرقيب أول "عون كوهين" والرقيب "إسحاق برخا". 2007 رئيس السلطة محمود عباس يتسلّم من رئيس الوزراء المكلّف إسماعيل هنية قائمة بأسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

رئيس السلطة محمود عباس يتسلّم من رئيس الوزراء المكلّف إسماعيل هنية قائمة بأسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. 2010 الاحتلال يفتتح "كنيس الخراب" في البلدة القديمة من القدس المحتلة يبعد عن المسجد الأقصى عشرات الأمتار فقط.

الاحتلال يفتتح "كنيس الخراب" في البلدة القديمة من القدس المحتلة يبعد عن المسجد الأقصى عشرات الأمتار فقط. 2019 هُجُومٌ إرهابي بِسلاحٍ ناريّ على مسجد النور في مدينة كرايستشيرش النيوزيلنديَّة يودي بِحياة 50 من المُصلّين وجرح أكثر من 50 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين