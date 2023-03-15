15 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ15 في ذاكرة فلسطين العديد من الأحداث على الصعيد السياسي الفلسطيني والعربي والدولي، يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1907 فنلندا تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.
- 1951 إيران تقرّر تأميم صناعة النفط التي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأمريكية.
- 1972 الملك حسين يعلن مشروع المملكة فلسطين والأردن، الذي عرف باسم مشروع النقاط السـت".
- 1993 دهس القسامي ساهر تمام عدداً من جنود العدو الصهيوني في محطة الحافلات القريبة من مفترق مغتصبة "شيلو" في الضفة الغربية، فقتل الرقيب أول "عون كوهين" والرقيب "إسحاق برخا".
- 2007 رئيس السلطة محمود عباس يتسلّم من رئيس الوزراء المكلّف إسماعيل هنية قائمة بأسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
- 2010 الاحتلال يفتتح "كنيس الخراب" في البلدة القديمة من القدس المحتلة يبعد عن المسجد الأقصى عشرات الأمتار فقط.
- 2019 هُجُومٌ إرهابي بِسلاحٍ ناريّ على مسجد النور في مدينة كرايستشيرش النيوزيلنديَّة يودي بِحياة 50 من المُصلّين وجرح أكثر من 50 آخرين.
المصدر / فلسطين أون لاين