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15 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

15 مارس 2023 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
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15 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ15 في ذاكرة فلسطين العديد من الأحداث على الصعيد السياسي الفلسطيني والعربي والدولي، يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1907 فنلندا تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.
  • 1951 إيران تقرّر تأميم صناعة النفط التي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأمريكية.
  • 1972 الملك حسين يعلن مشروع المملكة فلسطين والأردن، الذي عرف باسم مشروع النقاط السـت".
  • 1993 دهس القسامي ساهر تمام عدداً من جنود العدو الصهيوني في محطة الحافلات القريبة من مفترق مغتصبة "شيلو" في الضفة الغربية، فقتل الرقيب أول "عون كوهين" والرقيب "إسحاق برخا".
  • 2007 رئيس السلطة محمود عباس يتسلّم من رئيس الوزراء المكلّف إسماعيل هنية قائمة بأسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
  • 2010 الاحتلال يفتتح "كنيس الخراب" في البلدة القديمة من القدس المحتلة يبعد عن المسجد الأقصى عشرات الأمتار فقط.
  • 2019 هُجُومٌ إرهابي بِسلاحٍ ناريّ على مسجد النور في مدينة كرايستشيرش النيوزيلنديَّة يودي بِحياة 50 من المُصلّين وجرح أكثر من 50 آخرين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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