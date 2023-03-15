اقتحامات ومداهمات واعتقالات في مناطق متفرّقة بالضفة

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرّقة بـ الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في منطقة الخليل واشتباكات مسلّحة في مخيم عسكر وبلدة النصارية قضاء نابلس.

ووفق مصادر محلية، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات منطقة "الكركفة" وسط مدينة بيت لحم، وقرية حرملة شرقي المدينة.

واقتحمت مخيم العروب قضاء الخليل، وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وبلدة "علار" شمالي طولكرم، إضافة إلى مخيم عين السلطان شمالي أريحا.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة سعير قضاء الخليل، ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وكذلك اندلعت اشتباكات مسلّحة مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر وبلدة النصارية شرق نابلس.

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وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 21 مواطنا من الضفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وعبثت بمحتوياتها بعد التحقيق الميداني مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.

واعتقلت 3 شبان من مدينة جنين على حاجز "شافي شامرون"، وهم: مصعب سوقية، ومجد أبو سرية، ومحمد أبو عبيد.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل منصور من بلدة كفر قليل، إضافة إلى مداهمة منزل الأسير المحرر مهدي البرغوثي في بلدة دير أبو مشعل.

وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عبد الله محمد الأردوني ومهدي البرغوثي عقب اقتحام منزليهما في بلدة دير أبو مشعل. وبراء برناط، وقسام ياسين، وجهاد ياسين من بلدة بلعين.

وعلى حاجز حوارة قضاء نابلس، اعتقلت الفتى صهيب خرينو، واعتقلت الشابين أيهم أبو حية وجهاد الأقرع عقب اقتحام مخيمي عسكر الجديد والقديم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان مأمون ومجاهد وأحمد الفروخ ورشاد جرادات عقب اقتحام منازلهم في بلدة سعير قضاء الخليل، كما اعتقلت عبد الرحمن مرعي عقب اقتحام منزله في بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت، والمحرّر سامي عطا الله من حرملة قرب بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين