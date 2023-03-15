"نتنياهو" يمنع وزراءه من زيارة واشنطن

أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، "بنيامين نتنياهو"، قرارا بعدم إجراء وزارءه زيارات رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، في ظل تأخر دعوته من قبل البيت الأبيض للاجتماع بالرئيس الأميركي، جو بايدن، الأمر الذي يدفع نتنياهو إلى الانشغال في جولة خارجية في العواصم الأوروبية.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، وأفادت بأن "نتنياهو" منع وزراء في الحكومة الفاشية المتطرفة من زيارة واشنطن، بعد أن أعربوا عن اهتمامهم بالسفر إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات رسمية مع نظرائهم في إدارة بايدن.

والتعليمات التي أصدرها هي أنه "طالما أنني لم أجر زيارة إلى هناك، فلن يفعل أحد ذلك"، وأوضحت القناة أن الوزراء الذين يعتزمون الزيارة، على غرار وزير المالية الفاشي المتطرف، "بتسلئيل سموتريتش"، لن يجتمعوا بمسؤولين أميركيين.

وبحسب القناة فإنه حتى قبل أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي أن أيا من المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك أعضاء في الكونغرس، لن يجتمعوا "بسموتريتش" في ظل تصريحاته التحريضية بشأن حوارة، كان الأخير قد تلقى تعليمات من "نتنياهو" بالامتناع عن عقد اجتماعات رسمية خلال زيارته هناك.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن "وصول أي من الوزراء إلى الولايات المتحدة سيبرز مسألة عدم دعوة نتنياهو إلى هناك، لذلك هذه هي التعليمات التي تم توجيهها للوزراء من قبل نتنياهو، باستثناء "رون ديرمر" الذي يعمل كمبعوث خاص له".

وقالت القناة 12 إن نتنياهو كان يتوقع أن يتلقى دعوة رسمية من البيت الأبيض، بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة، على غرار رئيس حكومة الاحتلال السابق، "نفتالي بينيت"، الذي تولى المنصب في حزيران/ يونيو 2021 وزار البيت الأبيض في آب/ أغسطس من ذلك العام ذاته.

ووصف التقرير الامتناع الأميركي عن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض بـ"الحدث الاستثنائي"، في ظل عدم وجود أي محادثات بين تل أبيب وواشنطن في هذا الشأن، وقالت إن "ذلك مقلق للغاية بالنسبة لنتنياهو الذي يترقب الدعوة الرسمية التي لم تصله بعد من واشنطن".

المصدر / وكالات