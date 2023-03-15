الاحتلال يصدر أحكاما عالية بحق أسيرين مقدسيين

أصدرت محكمة الاحتلال، الثلاثاء، أحكاما عالية بحق أسيرين مقدسيين تراوحت بين 33 و47 شهرا.

وقضت محكمة الاحتلال بسجن الأسير المقدسي صالح بدر أيوب أبو عصب بالسجن لمدة 47 شهرا، علما أنه معتقل في سجن نفحة، وأعتقل مرات عديدة في سجون الاحتلال، وهو من سكان قرية العيسوية.

فيما حكمت المحكمة اليوم على الشاب يزن عاطف عبيد من قرية العيسوية بالسجن لمدة 33 شهرا.

في السياق، اعتقلت شرطة الاحتلال اليوم المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، من باب العمود بالقدس المحتلة، أثناء تصويرها بث مباشر بهاتفها النقال.

وقال شهود عيان أن شرطة الاحتلال اقتادت الحلواني إلى غرفة المراقبة واحتجزتها، ثم أخلت سبيلها لاحقا بعد مصادرة هاتفها الجوال.

المصدر / فلسطين أون لاين