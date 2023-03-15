الاحتلال يوافق على تسليم جثمان الشهيد محمد أبو جمعة

وافقت قوات الاحتلال الاسرائيلية مساء الثلاثاء، على تسليم جثمان الشهيد المقدسي محمد أبو جمعة من بلدة الطور، والمحتجز في الثلاجات منذ شهر أيلول عام 2022.

وأوضح محمد محمود محامي مركز معلومات وادي حلوة – القدس، أن النيابة العامة الاسرائيلية ردت على ما تسمى "المحكمة العليا" حول الالتماس المقدم لتسليم جثمان الشهيد محمد أبو جمعة، ووافقت على تسليمه، أما موعد وشروط التسليم سيتم تحديدها من قبل شرطة الاحتلال.

وقدم المحامي محمد محمود التماسا للمحكمة العليا شهر تشرين أول الماضي، طالب فيه تسليم جثمان الشهيد محمد ابو جمعة، وعدم دفنه في مقابر الأرقام، ونهاية العام عقدت جلسة في المحكمة استمع خلالها القضاة لادعاءات المحامي والنيابة العامة، وخلال الجلسة أكد القضاة عدم معارضتهم على تسليم الجثمان للعائلة وطالبوا النيابة توضيح "السبب الحقيقي والمقنع لعدم تسليم الجثمان ومواصلة احتجازه في الثلاجات"، واليوم أرسلت نيابة الاحتلال موافقتها على قرار المحكمة العليا الإسرائيلي وعدم معارضتها على ذلك.

واستشهد الشاب محمد أبو جمعة، بتاريخ 22/9، بالقرب من مستوطنة "موديعين".

يذكر أن هناك 256 جثمانًا محتجزًا في مقابر الأرقام منذ العام 1967.

المصدر / فلسطين أون لاين