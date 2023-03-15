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راصد جوي يكشف آخر تحديثات المنخفض الجوي

15 مارس 2023 . الساعة 00:00 بتوقيت القدس
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كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء الثلاثاء، عن آخر تحديثات المنخفض الجوي الذي تأثرت به المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال العلامي عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن الأمطار خلال يوم غد الأربعاء ستشمل محافظات الوطن الشمالية والوسطى والجنوبية بمشيئة الله، لكن بغزارة وزخم متفاوت الشدة بين المناطق وبين الوقت والآخر.

هذا وتأثرت البلاد منذ ساعات الصبح، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، طرأ على إثره انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية.

وأضاف:" فرص هطول الامطار تبقى واردة على فترات بغزارة متفاوتة حتى عصر ومساء يوم غد الأربعاء" لافتاً إلى أن الطقس سيتحول لربيعي مُعتدل/دافئ خلال يومي الخميس والجمعة.

كما لفت العلامي لعودة مُنتظرة للطقس البارد وعودة احتمالية لهطول الأمطار بداية ومنتصف الأسبوع المقبل بمشيئة الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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