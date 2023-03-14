موعد المباراة الافتتاحية لمنتخب الشاطئية بتوقيت فلسطين

غزة/ مؤمن الكحلوت:

خاض المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية أول تدريباته عقب وصوله إلى مملكة تايلند، صباح أمس، استعداداً للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 16-23 مارس/ آذار الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ويفتتح فدائي الشاطئية مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب الكويت يوم الجمعة المقبل الساعة 12 ظهراً بتوقيت فلسطين، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة من المسابقة، التي تضم إلى جانبيهما قيرغستان وعُمان.

وشهد مران المنتخب بقيادة المدرب سامي سالم اليوم تركيزاً كبيراً من جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في المباراة الأولى لتشكل دفعة للمنتخب نحو الوصول إلى الهدف المنشود.

ويسعى فدائي الشواطئ لخطف إحدى بطاقتي التأهل إلي الأدوار الإقصائية، حيث تتنافس المنتخبات للحصول على أول 3 مراكز للتأهل إلي نهائيات كأس العالم التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق منفصل، استقبل علي جبريل بعثة منتخب الشاطئية ممثلاً عن الاتحاد الآسيوي ومنسق عام البطولة، حيث تم عقد الاجتماع الخاص باستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة، وتقديم معدات ولوازم البطولة للمنتخبات المشاركة.

واطلع علي جبريل ممثلى المنتخبات المشاركة على جدول الاجتماعات وبرنامج البطولة وبعض المعلومات اللازمة.

وفي نهاية الاجتماع قدم علي جبريل الذي يشغل أيضاً منصب مدير المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم درع المشاركة الذي يقدم لجميع المنتخبات في بطولات الاتحاد الآسيوي.

المصدر / فلسطين أون لاين