هنية يهنئ "شيخ الأسرى" بالحرية

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الأسير المناضل اللواء فؤاد الشوبكي "شيخ الأسرى"؛ مهنئًا إياه بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أمضى 17 عاماً في الأسر.

وعبر رئيس الحركة عن اعتزازه بصمود الأسير المحرر الشوبكي داخل الأسر بعدما قام بواجبه تجاه المقاومة لتحرير وطنه فلسطين، ومثمنًا مواقفه الثابتة التي صرح بها للإعلام عقب الإفراج عنه قائلًا "إن هذه السنوات وكبر السن لم تزده إلا إيمانًا بقضيته وحبًا لشعبه والتزامًا بخط المقاومة".

وشدد على أن قضية الأسرى قضية كل بيت فلسطيني، وأن الجميع يعمل على تحريرهم مهما كلف ذلك من أثمان.

من جهته شكر المناضل أبو حازم لهنية اتصاله وتهنئته، معبرًا عن اعتزازه بمسيرة شعبنا، ومكررًا "فلسطين عروس مهرها الدماء".

المصدر / فلسطين أون لاين