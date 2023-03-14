"الإحصاء": ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر الماضي

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر شباط 2023 ارتفاعاً نسبته 0.90% مقارنة مع شهر كانون الثاني 2023.

وبين الجهاز المركزي للإحصاء في بيان، اليوم، أن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار في فلسطين نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.84%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 11.39%، وأسعار البيض بنسبة 7.69%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.57%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 3.21%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 1.43%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.35%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2023 مع نظيره من العام الماضي تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.03% (بواقع 4.71% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.05% في القدس وبنسبة 1.87% في قطاع غزة).

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.99% خلال شهر شباط 2023 مقارنة مع شهر كانون الثاني 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 14.74%، وأسعار البيض بنسبة 9.95%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 9.08%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.07%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 1.60%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 1.51%.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.95% خلال شهر شباط 2023 مقارنة مع شهر كانون الثاني 2023، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 13.92%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 7.53%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.11%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 4.64%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 3.80%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.71%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.26%، وأسعار البيض بنسبة 2.20%.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر شباط 2023 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2023، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 37.74%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 15.71%، وأسعار البيض بنسبة 15.33%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.60%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 3.87%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.61%.

المصدر / فلسطين أون لاين