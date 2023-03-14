هل ينتقل راموس لنادي النصر السعودي؟

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مستقبل المدافع الإسباني سيرخيو راموس مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن اللاعب المعتزل دولياً، ينتظر إشارة من إدارة نادي العاصمة الفرنسية باريس لتجديد عقده، في ظل رغبته الكبيرة في البقاء مع النادي الباريسي.

وقالت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إن راموس "يدرك بشكل كبير أن تجديد عقده مع سان جيرمان، لن يكون بنفس الامتيازات المالية السابقة"، وإنما سيكون براتب أقل مقارنة بما يتقاضاه حاليا.

وتابعت الصحيفة، أن قائد ريال مدريد السابق، وصاحب الـ(37 عاما)، يرى نفسه في صفوف النصر السعودي الموسم المقبل، لمزاملة صديقه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشرط عدم حصوله على عقد جديد من إدارة النادي الفرنسي.

وختمت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن راموس يضع خيار الدوري الأمريكي كخيار ثاني، في حال فشل في الانتقال لمسابقة الدوري السعودي.

جدير بالذكر، أن مدافع إشبيلية السابق، راموس، قد لعب 36 مباراة هذا الموسم، سجل فيها هدفين بالإضافة إلى تمريرة حاسمة، بإجمالي يصل إلى 2889 دقيقة، موزعة على 24 مباراة في بطولة الدوري الفرنسي، و9 مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، و3 مباريات في كأس فرنسا.

المصدر / وكالات