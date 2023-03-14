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بالصور وقفة برفح إسنادًا للأسرى في خطواتهم ضد السجان

14 مارس 2023 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
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نظمت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة ومؤسسات الأسرى، في رفح جنوبي قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، وقفة غاضبة وداعمة للأسرى بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية لليوم 30، لمواجهة الإجراءات التعسفية التي يقودها الوزير في الحكومة الفاشية المتطرفة "إيتمار بن غفير" ضدهم. 

وشارك في الفعالية العشرات بينهم ممثلي الفصائل، رافعين لافتات تحمل صور الأسرى، وأخرى كتب عليها: "المجد والحرية لأسرانا الأبطال، أسرانا خط أحمر لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بهم، أسرانا الأبطال الحرية موعدنا، موحدون داخل السجون وموحدون خارج السجون".

وقال عضو جبهة النضال الشعبي همام أبو مور خلال كلمة له نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية: "أسرانا جبهة من جبهات فلسطين، يجب على كل فلسطين التوحد خلفهم.

وحمل أبو مور الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى، ولن يسمح شعبنا للاحتلال بفرض عقوباته وبالاستفراد بالأسرى.

وطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الأسرى، والمؤسسات الحقوقية الدولية بتوفير العلاج اللازم للأسرى والأسيرات، واعتبار قضيتهم حقوقية وإنسانية.

ودعا أبو مور شعبنا بكافة مكوناته السياسية والشعبية لتكثيف المشاركة في الفعاليات الخاصة بالأسرى، والدفاع عن حقوقهم حتي تحقيق حريتهم الكاملة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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