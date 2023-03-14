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الرئيس السوري يبدأ زيارة لموسكو ويلتقي بوتين غداً

14 مارس 2023 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
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ذكرت الرئاسة السورية، في بيان عبر حسابها على تطبيق تيليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بشار الأسد وصل إلى موسكو للاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك في أول زيارة له خارج الشرق الأوسط منذ زلزال الشهر الماضي.

وأعلن الكرملين أن بوتين يعتزم إجراء محادثات مع الأسد في موسكو غدًا.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلًا خاصًا للرئيس فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية، وسفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، وسفير سوريا في موسكو بشار الجعفري.

وتراجعت بشكل كبير زيارات الرئيس السوري للخارج منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل 12 عامًا، واقتصرت زياراته على عدد محدود من الدول خاصة في ظل العقوبات التي تم فرضها على سوريا وقطع عدد من الدول للعلاقات مع نظام بشار الأسد.

المصدر / وكالات
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#الأزمة السورية #الشرق الأوسط #بوتين #بشار الأسد #الرئيس السوري

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