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18 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

14 مارس 2023 . الساعة 20:20 بتوقيت القدس
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تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس، ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 18 عملًا مقاومًا، من بينها 3 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، و3 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم 3 مركبات لهم، واندلاع المواجهات في 8 نقاط.

وشهدت كل من القدس ورام الله وجنين وقلقيلية وبيت لحم والخليل، اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في البلدة القديمة وبوابة الطور في نابلس، وبيت زعته في الخليل.

وتصدى الشبان للمستوطنين وحطموا مركباتهم في رام الله وسلفيت، وحوسان في بيت لحم.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال المتمركزة عند بوابة الطور وإطلاق النار على طائرات الاستطلاع في البلدة القديمة في نابلس، وعلى قوات الاحتلال خلال المواجهات في بيت زعتة بالخليل، إلى جانب إلقاء عبوة ناسفة على قوات الاحتلال في حاجز قلنديا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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