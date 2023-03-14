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وسط إطلاق نار كثيف.. أجهزة السلطة تعتقل أسيرًا محررًا من طوباس

14 مارس 2023 . الساعة 18:38 بتوقيت القدس
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أقدمت أجهزة السلطة، اليوم الثلاثاء، على اعتقال الأسير المحرر محمد هيثم راشد دراغمة 24 عامًا بعد دهم منزله في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأطلق عناصر جهاز المخابرات النار خلال اقتحامهم المنزل اعتقالهم دارغمة.

وقال عبيدة دراغمة شقيق المعتقل محمد: "دهمت قوة أمنية مكونة عناصر من جهاز المخابرات منزلنا وأطلقوا النار في ساحة المنزل حيث كان أخي".

وأضاف دراغمة:" تفاجئنا باقتحام المنزل وإطلاق النار دون سابق إنذار أو حدوث شيء يستوجب اعتقال أخي ومداهمة البيت".

وذكر "شقيقي أسير محرر مرتان لدى الاحتلال الإسرائيلي ومعتقل سياسي سابق لدى الأجهزة الأمنية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #الضفة #طوباس #مخابرات السلطة #أجهزة السلطة #ماجد فرج #محمد راشد

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