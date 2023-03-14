تجديد الثقة في 5 مدربين للاستمرار مع فرقهم للموسم القادم

وائل الحلبي:

بدأت فرق الدوري الممتاز والدرجة الأولى ترتيب أوضاعها تحضيرا للموسم القادم، بعد أيام قليلة على انتهاء المسابقتين وفي ظل عدم وضوح الرؤية حول إقامة بطولة كأس غزة، الأمر الذي جعل الأندية تعتبر ان الموسم انتهى بنهاية الدوري.

خدمات رفح كان أول المبادرين للإعلان عن تمديد تعاقده مع المدرب إسلام أبو عريضة لمواصلة مشواره مع الفريق في الموسم القادم، وهذا ما تم تأكيده من خلال الإعلان رسميا من جانب النادي بتجديد ثقته بالمدير الفني للفريق.

وقاد أبو عريضة خدمات رفح للعودة لمنصات التتويج بحصد لقب الدوري الممتاز بعد غيابه لموسمين عن خزائن النادي.

وفي نفس الإطار أعلن خدمات الشاطئ تجديد ثقته بالكابتن عماد هاشم لمواصلة مشواره مع الفريق في الموسم القادم، بعدما قاده للعودة للدوري الممتاز الذي هبط منه الفريق في الموسم الماضي.

بدوره جدد نادي الصداقة تعاقده مع الكابتن محمود عواد للاستمرار مع الفريق لموسم إضافي، حيث نجح عواد في قيادة الفريق لتحسين نتائجه منذ توليه المهمة وابعاده عن مناطق الخطر في الترتيب.

نادي نماء رغم أنه لم يتمكن من الصعود للدرجة الممتازة للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه قرر الابقاء على الكابتن بسام أبو الصادق مدربا للفريق في الموسم القادم والعمل على تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين من أجل المنافسة على بطاقتي الصعود.

وتمسك نادي الأمل ببقاء مدربه عبد الله محمود لقيادة الفريق في الموسم القادم، والذي سيكون الموسم الثالث على التوالي لمحمود مع الأمل بعدما قاده للصعود للدرجة الأولى والحفاظ على تواجده فيها رغم أنها التجربة الأولى للأمل.

وكانت العديد من الفرق أعلنت في وقت سابق بقاء مدربيها على رأس عملهم، حيث جدد غزة الرياضي تعاقده مع المدرب المخضرم نعيم السويركي، إلى جانب تجديد اتحاد بيت حانون لثقته بمدربه محمد العيماوي.

المصدر / فلسطين أون لاين