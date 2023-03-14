خاطر: كتلة البوليتكنك واجهت منظومة بوليسية بشعة وثبتت في وجهها

قالت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، إن الكتلة الإسلامية جامعة بوليتكنك فلسطين واجهت منظومة بوليسية بشعة، وثبتت في وجه غطرستها وقمعها وتدخلها السافر في النشاط الجامعي.

وأكدت خاطر على أن هذه الكتلة جديرة بالتقدير والاعتزاز، وباركت هذا التقدم لفرسان وحرائر الكتلة الخضراء، في جامعة بوليتكنك فلسطين، حتى وإن لم يحققوا الفوز الحاسم، فالنتائج تُقرأ ضمن معطيات الظروف وسياقات إجرائها.

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ووجهت خاطر التحية "لمن ظلوا واقفين في مواقعهم رغم الاعتقال والتعذيب لدى الاحتلال وأدواته.. لمن ظلوا متقدمين في مسارهم، حاملين إرث من سبقوهم على الدرب وعبدوه بالدم والتضحيات".

وأضافت: "بورك مسعى الأحرار، ولا عزاء للأنذال، حاملي البنادق المشبوهة ورصاص الاحتفالات الرخيص".

وانتزعت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل 19 مقعدًا بانتخابات مجلس طلبة الجامعة، بتقدم 8 مقاعد عن آخر انتخابات شاركت فيها الكتلة الإسلامية في الجامعة، رغم الملاحقات والتضييقات من الاحتلال والسلطة.

وحصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 19 مقعدًا مقابل 21 مقعدا لكتلة شهداء الأقصى التابعة لفتح، ومقعد واحد لكتلة نبض الطلبة "اليسار الفلسطيني".

وشهدت باحات الجامعة احتفالات مناصري الكتلة الإسلامية في بعد تقدمها بواقع سبع مقاعد عن آخر انتخابات أجريت في الجامعة.

ورصدت كاميرات هواتف الطلبة ونشطاء في جامعة الخليل تجاوزات عديدة لحركة الشبيبة الفتحاوية طيلة يوم الاقتراع، ومع نهاية الاقتراع انتشر أنصار فتح والشبيبة مسلحون وأطلقوا النار بمحيط جامعة البوليتكنك في الخليل.

وتحولت الجامعة خلال الأيام الماضية الى ثكنة أمنية بتواجد عدد كبير من ضباط وعناصر الأجهزة الامنية المكلفين بمتابعة الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء.

وخاضت الكتلة الإسلامية انتخابات اتحاد مجلس الطلبة بالجامعة ضمن قائمة "الوفاء الإسلامية" برقم انتخابي “3”، إلى جانب مشاركة كتلة شهداء الأقصى، وكتلة نبض الطلبة.

المصدر / فلسطين أون لاين