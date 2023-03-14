ترامب: أنا الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية في دافنبورت بولاية أيوا، إنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه الحيلولة دون وقوع الحرب العالمية الثالثة.

وقال ترامب: "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد. سأمنع الحرب العالمية الثالثة لأنني أعتقد حقا أنكم ستخوضون الحرب العالمية الثالثة".

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وجادل ترامب بأن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن "دفع روسيا إلى أحضان الصين"، مضيفا إنه لم يكن هناك "وقت أكثر خطورة" على العالم مما هو عليه الآن، ووعد بمنع نشوب حرب عالمية جديدة، الأمر الذي أثار هتافات أتباعه المتحمسين.

ثم قال الرئيس السابق إنه شاهد شخصا يرتدي قبعة تقول: "ترامب كان محقا في كل شيء"، وقال إن الرسالة على القبعة كانت "صحيحة"، مدعيا أن تعليقاته السابقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 أثبتت قدراته على التنبؤ.

قال ترامب: "مع هذه الإدارة، يمكن أن ينتهي بنا المطاف في الحرب العالمية الثالثة، لأنهم لا يتحدثون بشكل صحيح.. إنهم يتصرفون بحزم عندما ينبغي عليهم أن يتصرفوا بلطف، ويتصرفون بلطف عندما يجب عليهم أن يتصرفوا بصرامة. بصراحة، هم لا يعرفون ماذا يفعلون سننتهي في حرب عالمية بسبب هذه الأشياء".

المصدر / وكالات