تصريحات مهمة من أنشيلوتي قبل مباراة ريال مدريد وليفربول

أكد المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ فريقه يدخل مباراة الغد، بغاية تحقيق الفوز على ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مُشيرًا إلى أنه لا ينظر إلى نتيجة مباراة الذهاب والتي انتصر فيها الميرينغي بنتيجة (5-2).

ويستضيف ريال مدريد على أرضه وبين جماهيره، غدًا الأربعاء في "سانتياغو برنابيو" نظيره ليفربول في المواجهة التي تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال لموسم 2022-23.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "ندخل مباراة الغد، برسالة واضحة، ليس علينا إجراء حسابات وعلينا أن نلعب بأفضل ما نستطيع، يجب أن نعتبر المباراة بمثابة مباراة الذهاب، ليست فكرتنا إجراء حسابات بل اللعب بأقصى قدر من الحماس لتحقيق الفوز بالمباراة".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لقد نظرنا إلى الأشياء الجيدة والسيئة التي فعلناها في مباراة الذهاب، لقد فعلنا الكثير من الأشياء بشكل جيد مثل الهجوم. نحن لن نلعب بطريقة دفاعية لأننا نملك ميزة (الفوز 5-2)، ولكن بالأحرى سنُقدّم مباراة مفتوحة وهجومية، علينا أن نوازن بين الدفاع والهجوم، لكننا نفكر أكثر في الهجوم".

وأردف مدرب ريال مدريد: "مباراة الغد بالنسبة لنا أكثر تعقيدًا منها بالنسبة لليفربول، سيلعبون على أكمل وجه من الدقيقة الأولى، نعلم أنّ المباراة لن تكون سهلة، لأنّ نتيجة مباراة الذهاب تضعنا في شك، لكنّنا سنفعل كل ما في وسعنا للوصول إلى القمة منذ الدقيقة الأولى، لكن لدينا شكوكًا أكثر من المنافس في هذا الصدد".

وسُئل العراب الإيطالي عن علاقته مع البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق، والذي أقرّ بأنّ مدربه لا يتحدث معه بالفعل، وقال أنشيلوتي: "العلاقة مع هازارد ليست باردة ، لقد كان صادقًا للغاية، لا نتحدث كثيرًا؛ لأنها قد تكون مسألة شخصية؛ أهم شيء بالنسبة لي هو أنه إذا لم نتحدث كثيرًا، فإنه لا يزال يحترمني، هذا أهم شيء.. تمامًا كما أحترمه".

المصدر / وكالات