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المباحث بغزة تضبط شبكة تزوير عملات معدنية

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بالصور المباحث بغزة تضبط شبكة تزوير عملات معدنية

14 مارس 2023 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
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تمكنت المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، من ضبط شبكة لتزوير العملات المعدنية وترويجها في قطاع غزة.

وقالت المباحث العامة، في تصريح مقتضب، إنّ الشبكة تضم 10 أشخاص متورطين في عمليات تزوير للعملات المعدنية (فئة 1 شيقل، و2 شيكل)، لافتة إلى أنها ضبطت القوالب والمعدات المستخدمة في التزوير.


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وفي التفاصيل، أوضحت المباحث أنه وخلال عمل طواقمها على أحد الحواجز الشرطية، تم الاشتباه بأحد الأشخاص داخل إحدى المركبات، حيث تم تفتيش الشخص والمركبة.

وأضافت أنه تم العثور على أحد القوالب المستخدمة في التزوير بحوزة المشتبه به، ومن خلال التحقيق معه أقرّ بتورطه في عملية تزوير العملة المعدنية بالاشتراك مع أشخاص آخرين.

ولفتت المباحث إلى أنها تابعت البحث والتحري في القضية على مدى عدة أيام، إلى أن تمكنت من ضبط جميع المتورطين في عملية التزوير وهم 10 أشخاص، بالإضافة إلى ضبط القوالب والمعدات التي يستخدمونها داخل منزل أحدهم.

وذكرت أنّ عملية التزوير والترويج كانت في بدايتها، حيث تمكن المذكورون من ترويج 800 قطعة مزورة فقط (فئة 1 شيقل)، من أصل 6 آلاف قطعة تم إنتاجها.

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وذكرت المباحث أنه تمت إحالة الموقوفين والمضبوطات إلى النيابة المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

بدوره، ثمّن مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح الجهود المبذولة من قبل المباحث العامة في كشف المتورطين في عملية التزوير والترويج، مؤكدًا أن الشرطة لن تسمح لأي محاولة تزوير للعملات وتمريرها في قطاع غزة، وأنها ستبقى العين الساهرة على أمن المجتمع واستقراره.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الشرطة #المباحث العامة

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