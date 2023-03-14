عامل بسيط يفوز بـ 14 مليون دولار.. ما هي أمنياته؟

تحقق حلم عامل روسي بسيط في الفوز بالجائزة الكبرى لليانصيب، وربح مليار روبل، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية، أن ألكسندر زيمسكوف، وهو عامل من مدينة نيجني نوفغورود، فاز بالجائزة الكبرى في سحب العام الجديد ليانصيب "اللوتو الروسي"، وربح مليار روبل (حوالي 14 مليون دولار).

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ونقلت الوكالة عن مصدر في شركة ستولوتو، التي توزع بطاقات اليانصيب في أنحاء البلاد: علم ألكسندر زيمسكوف بفوزه، خلال مشاهدته مع زوجته لعملية السحب التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة.

ومع ذلك، تقدم الرجل بطلب الجائزة في وقت لاحق – في الأيام الأولى كان الزوجان في دهشة ولم يصدقا ما حدث وبعد ذلك فكرا في كيفية التصرف بشكل أفضل.

وفقط بعد شهرين تقريبًا، في منتصف فبراير، زار العامل المحظوظ مركز استلام الجوائز لترتيب عملية استلام الجائزة وفقًا لمتطلبات القانون.

ووفقًا للقانون الروسي فإن الفائز بجائزة اليانصيب يستلم الفائز عادة 850 مليون و100 ألف روبل خلال 180 يومًا من تاريخ تقديم بطاقة اليانصيب الرابحة، بعد خصم الضريبة.

وجاء أول رد فعل من الفائز زيمسكوف قائلا: "كان من الصعب جدا استيعاب الأمر فورًا، انتظرنا عمدا فترة حتى تهدأ الضجة حول الموضوع، كان ذلك بمثابة حلم جميل تحقق وربحنا مبلغا خياليًا فعلًا.، أنا إنسان بسيط اعتدت على كسب قوتي بجهدي ولكني برمشة عين تحولت إلى ملياردير، بعد تسديد كل القروض والديون سأشتري سيارة جديدة.

المصدر / وكالات