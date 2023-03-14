فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": "الكنيست" يصدِّق على سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية

منذ إبريل 2018.. ارتفاع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم قسرًا لـ 132

"الإسلامية المسيحية" تدعو للتراجع عن ضم الاحتلال إلى لجنة مكافحة الإرهاب

النائب زعارير: الاحتلال يتهرّب من أزماته بالاستيطان والتهويد في الضفة

ما هي أحكام المطر؟

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

معارك روسية وأوكرانية محتدمة للسيطرة على وسط باخموت

عريضة عاجلة من 1000 كاتب إسرائيلي لبريطانيا وألمانيا بشأن زيارة نتنياهو

الاحتلال يهدم منزلًا ويخطر آخر للهدم خلال أيام في مدينة القدس

مطلوب معلّمات للعمل في روضة امباكت الأمريكية الدولية بغزة

"حماس": "الكنيست" يصدِّق على سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية

14 مارس 2023 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
...

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إقدام ما يسمى "الكنيست" الإسرائيلي بالمصادقة الأوّلية على السماح للمستوطنين الصهاينة بالعودة إلى مستوطنات كانت قد أُخليت في السابق من شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية والحرب المفتوحة ضد شعبنا، وهو ما سيقابله شبابنا وثوارنا بمزيد من المقاومة والصمود.

وطالب القانوع المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقرارات الأممية، والتحرّك الجاد لوقف تلك السياسات والإجراءات الاحتلالية العنصرية ضد شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #استيطان #عبد اللطيف القانوع #الكنيست #مستوطنة مخلاة

متعلقات

الأكثر قراءة