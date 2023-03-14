"حماس": "الكنيست" يصدِّق على سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إقدام ما يسمى "الكنيست" الإسرائيلي بالمصادقة الأوّلية على السماح للمستوطنين الصهاينة بالعودة إلى مستوطنات كانت قد أُخليت في السابق من شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية والحرب المفتوحة ضد شعبنا، وهو ما سيقابله شبابنا وثوارنا بمزيد من المقاومة والصمود.

وطالب القانوع المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقرارات الأممية، والتحرّك الجاد لوقف تلك السياسات والإجراءات الاحتلالية العنصرية ضد شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين