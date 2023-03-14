منذ إبريل 2018.. ارتفاع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم قسرًا لـ 132

نشر المحامي، محمد عليان، من مدينة القدس المحتلة، أعداد الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم من قبل دولة الاحتلال.

ووثّق عليان، في منشور له عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، ارتفاع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم لتصل لـ 132 شهيدًا منذ تاريخ 18 إبريل 2018.

ونوّه عليان إلى أن آخر المحتجزة جثامينهم، هم للشهداء جهاد الشامي، عدي الشامي، محمد دبيك، في تاريخ 12 مارس الجاري.

وكانت منظمات دولية مختلفة أطلقت أمس حملة إعلامية للمطالبة بتحرير جثامين الشهداء الذين تحتجزهم دولة الاحتلال منذ سنوات طويلة.

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ويشارك في الحملة أكثر من 120 جمعية ومنظمة وحزبًا سياسيًا من مختلف دول العالم على أن تستمر الحملة حتى الثامن عشر من الشهر الجاري والذي يتزامن مع اليوم العالمي للأسرى السياسيين.

وقالت الحملة في بيان صحفي، إنها تسعى لتدويل هذه القضية التي لا تلقى الاهتمام الكافي محليًا وغير معروفة عالميًا.

وأشارت الحملة إلى أنها ستنظم سلسلة من النشاطات والفعاليات في مختلف دول العالم بهدف جعل قضية الجثامين المحتجزة على جدول أعمال المنظمات الداعمة للحملة.

وأعلنت أنها ستنظم العديد من الندوات الرقمية بالتعاون مع أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى جانب فعاليات أخرى في ألمانيا وفرنسا وأميركا.

المصدر / فلسطين أون لاين