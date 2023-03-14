"الإسلامية المسيحية" تدعو للتراجع عن ضم الاحتلال إلى لجنة مكافحة الإرهاب

أدانت "الهيئة الإسلامية المسيحية" لنصرة القدس والمقدسات، انتخاب دولة الاحتلال الإسرائيلي عضواً في لجنة مكافحة الإرهاب في اتحاد البرلمان الدولي الذي أنهى أعماله في عاصمة البحرين.

وعبرت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن أسفها الشديد لهذا القرار الذي يشكل انحيازاً صارخاً للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ويكافئه على ارهابه وجرائمه بحق شعبنا.

وقالت: إن "هذه الخطوة الاستفزازية من جانب اتحاد البرلمان الدولي تبرئ الاحتلال من جرائمه الموثقة في أروقة محكمة الجنايات وجرائم الحرب الدولية"، مضيفة: "ومن شأنها أن توفر للاحتلال مظلة سياسية لمواصلة عدوانه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومواصلة التنكر للقرارات والمواثيق الدولية التي أكدت عدم شرعية احتلاله للأرض الفلسطينية".

ودعت الهيئة البرلمان الدولي إلى التراجع عن هذا القرار الذي يتنافى أصلاً مع مقررات البرلمان الدولي بشأن القضية الفلسطينية، ويتعارض مع أنظمة ولوائح البرلمان الدولي وكافة القرارات والمواثيق الدولية التي تجرم إسرائيل على احتلالها للأرض الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين