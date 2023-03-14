ما هي أحكام المطر؟

هطول الأمطار رحمة من والله وبركة على خلقه، وإنّ إنزال المطر من الله يعلّمنا العطاء لمن أساء إليك.

وفي فصل الشتاء يكثر هطول الأمطار وسماع الرعد ورؤية البرق ولربما نزل البَرَد وهبت الرياح، وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بالمطر والرعد والبرق والبَرَدَ والريح، يجهلها البعض ويتغافل عنها البعض الآخر.

" "، يورد بعض هذه الأحكام في سؤال وجواب، أعدها الشيخ صلاح بن نور الدين نور:

س: ما حكم الوضوء بماء المطر؟

ج: يجوز لأنه ماء طاهر، قال تعالى:" وأنزلنا من السماء ماء طهورًا".

س: ما حكم سبّ المطر ولعنه؟

ج: لا يجوز لأنه من خلق الله. بل الواجب شكر الله على هذه النعمة العظيمة. والفرح والابتهاج بها.

س: ما هي الأدعية الواردة عند نزول المطر؟

ج: وردت عدّة أدعية، منها: (اللهم صيّبًا نافعًا)، (رحمة)، (مُطرنا برحمة الله، وبفضل الله، وبرزق الله)، (اللهم صيّبًا هنيئًا).

س: هل يستحب الدعاء عند نزول المطر؟

ج: نعم لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وعند المطر) رواه الحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3078).

وقد قَالَ الشَّافِعِيُّ- رحمه الله:(وَقَدْ حَفِظْت عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ طَلَبَ الْإِجَابَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ).

س: هل هناك دعاء إذا اشتد المطر؟

ج: نعم، يقول:" اللهم حوالينا لا علينا".

س: ماذا يُقال عند سماع الرعد؟

ج: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهذا ثبت عن بعض الصحابة- رضي الله عنهم-.

س: هل يجوز الجزم بوقوع المطر؟

ج: يجوز التوقع دون الجزم لقوله عليه الصلاة والسلام: (وَلا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ) البخاري (7379).

س: هل من السنّة التعرّض للمطر؟

ج: نعم، من السنة التعرّض للمطر بالبدن، قَالَ أَنَسٌ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ثَوْبَهُ [كَشَفَ بَعْض بَدَنه] حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: (لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى) مسلم (898).

س: حكم التخلف عن صلاة الجماعة بسبب المطر؟

ج: يجوز، دفعًا للمشقة والحرج. بل يستحب أخذًا بالرخصة، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.

س: هل يُقال: " صلّوا في رحالكم"؟

ج: نعم يُسن للمؤذن أن يقول في اليوم المطير: " صلّوا في رحالكم".

س: ما حكم الجمع بين الصلاتين بعذر المطر؟

ج: يجوز، بل يستحب الأخذ بهذه الرخصة، وقد سبق الكلام في منشور سابق عن أحكام الجمع.

هذا والله تعالى أعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين