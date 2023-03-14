بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 14 مارس/ آذار.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/10) اضغط هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/10) اضغط هنا.

ودعت الهيئة لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إلى جانب إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

المصدر / فلسطين أون لاين