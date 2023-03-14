مطلوب معلّمات للعمل في روضة امباكت الأمريكية الدولية بغزة

إعلان توظيف صادر عن روضة امباكت الأمريكية الدولية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمعلّمات بالمجالات التالية:
- لغة عربية
- لغة إنجليزية
- تربية طفل
- فنون وأشغال يدوية
- تسويق وعلاقات عامة وإدارة محتوى
- مصور
المؤهلات المطلوبة
حيث تكون حاصلة على/
- شهادة تربية
- شخصية مليئة بالطاقة الإيجابية.
- لديها خبرة أكثر من عامين في رياض الاطفال
- ساعات العمل من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف يمكنكم التواصل مع الروضة على صفحتها على الفيسبوك عبر الرابط التالي:
https://www.facebook.com/RowadCreativity
- أو التواصل عبر جوال رقم : 0597404491
- عنوان العمل : مدينة غزة - دوار أبو مازن - الشارع الترابي المقابل لشركة جوال