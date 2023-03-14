فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ما هي أحكام المطر؟

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

معارك روسية وأوكرانية محتدمة للسيطرة على وسط باخموت

عريضة عاجلة من 1000 كاتب إسرائيلي لبريطانيا وألمانيا بشأن زيارة نتنياهو

الاحتلال يهدم منزلًا ويخطر آخر للهدم خلال أيام في مدينة القدس

مطلوب معلّمات للعمل في روضة امباكت الأمريكية الدولية بغزة

هزّة أرضية جديدة تضرب الجنوب التركي

محمد العزيز.. تشكيلي يصنع الفن من أجل فلسطين والإنسانية

الأسير الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (38)

"التنمية" بغزة تعلن صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

مطلوب معلّمات للعمل في روضة امباكت الأمريكية الدولية بغزة

14 مارس 2023 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن روضة امباكت الأمريكية الدولية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمعلّمات بالمجالات التالية:

-  لغة عربية

- لغة إنجليزية

- تربية طفل

- فنون وأشغال يدوية

- تسويق وعلاقات عامة وإدارة محتوى

- مصور

المؤهلات المطلوبة

حيث تكون حاصلة على/

- شهادة تربية

- شخصية مليئة بالطاقة الإيجابية.

- لديها خبرة أكثر من عامين في رياض الاطفال

-  ساعات العمل من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف يمكنكم التواصل مع الروضة على صفحتها على الفيسبوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/RowadCreativity

- أو التواصل عبر جوال رقم :  0597404491

- عنوان العمل : مدينة غزة - دوار أبو مازن - الشارع الترابي المقابل لشركة جوال

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #روضة #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

متعلقات

الأكثر قراءة