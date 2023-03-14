مطلوب معلّمات للعمل في روضة امباكت الأمريكية الدولية بغزة

إعلان توظيف صادر عن روضة امباكت الأمريكية الدولية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمعلّمات بالمجالات التالية:

- لغة عربية

- لغة إنجليزية

- تربية طفل

- فنون وأشغال يدوية

- تسويق وعلاقات عامة وإدارة محتوى

- مصور

المؤهلات المطلوبة

حيث تكون حاصلة على/

- شهادة تربية

- شخصية مليئة بالطاقة الإيجابية.

- لديها خبرة أكثر من عامين في رياض الاطفال

- ساعات العمل من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف يمكنكم التواصل مع الروضة على صفحتها على الفيسبوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/RowadCreativity

- أو التواصل عبر جوال رقم : 0597404491

- عنوان العمل : مدينة غزة - دوار أبو مازن - الشارع الترابي المقابل لشركة جوال