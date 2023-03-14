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هزة أرضية جديدة تضرب الجنوب التركي

14 مارس 2023 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

ضربت هزة أرضية جديدة، بقوة 4.7 درجات، اليوم الثلاثاء، قضاء غوكسون بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ  التركية "آفاد"، على موقعها الإلكتروني، وقعت الهزة في الساعة 09:47 (06:47 تغ) على عمق 7 كيلومترات.

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وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#زلزال #هزة أرضية #زلزال تركيا

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