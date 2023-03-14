نواب وقيادات بحماس تشارك في "حملة الوفاء لأصحاب الأوسمة"

شارك نواب كتلة التغيير والإصلاح وقيادات من حركة "حماس"، في حملة "حملة الوفاء لأصحاب الأوسمة"" لزيارة الجرحى في محافظات قطاع غزة وذلك ضمن فعاليات يوم الجريح الفلسطيني الذي يوافق الثالث عشر من مارس الجاري، بحضور قيادة حركة حماس ولجنة الجرحى، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، والوجهاء والنخب.

وأكد المشاركون أن الاحتلال باستخدامه الإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني عبر مسيرته النضالية الطويلة والتي أسفرت عن أكثر من 250 ألف جريح فلسطيني منذ العام 1948 يظهر بشاعة إجرامه.

وأكد النواب أن جرحي الشعب الفلسطيني يمثلون نموذجا مشرفا للصمود والثبات في وجه جرائم الاحتلال التي تستهدف أبناء شعبنا يوميا.

من جهته أشاد النائب سالم سلامة بتضحيات الجرحى الذين ضحوا بحياتهم ومنهم من ضحى بجزء من جسده صابرين محتسبين، مطالباً الجهات المعني

وشارك نواب الكتلة في محافظة شمال غزة في حملة زيارات للجرحى البواسل في يوم الجريح الفلسطيني، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم ومعاناتهم المتواصلة، وتعزيزاً لصمودهم.

ومن جهته قال أ.د. ماهر الحولي: "إننا اليوم في حركة حماس نطلق حملة الوفاء لمن منحهم شعبنا لقب أصحاب الأوسمة، فقد استحقوا بما بذلوه من تضحيات في سبيل الله وسبيل شعبهم ووطنهم، وإن الشعب الفلسطيني المعطاء لا ينسى تضحيات جرحاه".























المصدر / فلسطين أون لاين