طرق مواكبة روتين التمرين أثناء السفر

هل أنت ممن لا يحبون السفر لأنه يزعج روتينك الصحي؟ أنت لست الشخص الغريب. نحن نعلم أن السفر والحفاظ على لياقتك قد يبدو ككيانين منفصلين عن بعضهما البعض؛ لكن يمكن أن يسيروا جنبًا إلى جنب. نعم لقد قرأتها بشكل صحيح. يمكنك السفر مع التأكد من أن صحتك لا تتأثر. من الصعب الحفاظ على لياقتك وصحتك أثناء السفر. بصفتنا مسافرين على المدى الطويل، نعلم أن الحفاظ على لياقتك والحفاظ على نظام غذائي صحي أمر صعب أيضًا.. سواء كنت على الطريق بسيارتك الشخصية أو تستخدم وسيلة استئجار سيارة من شركات تأجير السيارات في البلد الذي تسافر فيه، فإن البقاء على الطريق أو بعيدًا عن المنزل يجب ألا يكون عذراً للامتناع عن ممارسة روتينك اليومي.

هنا نشارك نصائحنا للبقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية وبعض أساسيات تمارين السفر التي يجب عليك حزمها عند السفر إلى الخارج.

إذا كنت ممن يحبون الرياضة والتمارين الرياضية والبقاء نشط، وتبحث دائمًا عن طرق للحفاظ على تشغيل محركات جسمك. من المسلم به أن السفر ليس أفضل طريقة للحفاظ على لياقتك. في الواقع، يعد قلة ممارسة الرياضة والطعام الصحي أثناء السير على الطريق من أقل الأشياء المفضلة لدينا في السفر.

إذا سافرت لمدة أسبوع أو أسبوعين، فسيعيش جسمك قليلاً من نمط حياة غير صحي. ولكن حتى في هذه الرحلات القصيرة، ربما لا ترغب في تغيير نظامك الغذائي أو عادات التمرين. يكون الأمر أكثر تعقيدًا عندما تسافر لفترة طويلة لأن السفر وممارسة الرياضة لا يتطابقان تمامًا على الإطلاق لكن لا توجد طريقة للتغلب عليها. ممارسة الرياضة واتباع روتين يجعلك بصحة جيدة. ليس فقط عندما تكون في المنزل، ولكن أيضًا عندما تسافر حول العالم. الأمر بهذه البساطة.

يلقي السفر طويل المدى بالعديد من العقبات في طريقك. ومع ذلك، فإن أكبر عدو هو عقلك. ومن المثير للاهتمام أن الحفاظ على صحتك ولياقتك أثناء السفر يتطلب نهجًا متطابقًا كما هو الحال عندما تكون في المنزل. لذا فإن الفكرة هي نفسها سواء كنت في المنزل أو على بعد عشرة آلاف كيلومتر.

حافظ على نشاطك

وقف عن تقديم الأعذار بأن اليوم ليس يومًا جيدًا لممارسة رياضة العدو في الصباح أو القيام برحلة يومية بالدراجة. يلعب النشاط البدني دورًا مهمًا في حياتنا، ويجب أن نجد جميعًا وقتًا كافيًا كل يوم للقيام ببعض التمارين حتى عندما تكون الظروف غير مثالية. وبما أن السفر يمكن أن يكون صعبًا جسديًا وعاطفيًا، فإن الحفاظ على لياقتك يساعدك على التغلب على جميع العوائق التي تعترض طريقك.

في منشور المدونة هذا، نشارك أفضل الطرق للحفاظ على لياقتك وصحتك أثناء السفر.

احصل على النوم

أحد أكبر أخطاء السفر التي يرتكبها معظمنا عند استكشاف وجهات جديدة هو أننا لا نحصل على قسط كافٍ من النوم. المشكلة واضحة تماما. تصطدم الحاجة المستمرة لرؤية المزيد والسفر لمسافة أبعد مع وقت الإجازة المحدود.

لسوء الحظ، فإنه يؤثر سلبًا على جدول نومنا. كل إنسان لديه شيء يسمى إيقاع الساعة البيولوجية وهو عبارة عن دورة نوم واستيقاظ داخلية. والسفر عبر مناطق زمنية متعددة له تأثير سلبي عليه.

ابدأ يومك بوجبة فطور ثقيلة وصحية

الإفطار هو الوقود الذي سيجعلك تستمر طوال اليوم. تأكد من أنك لا تبدأ يومك دون تناول وجبة إفطار دسمة وصحية. تقدم معظم الفنادق إفطارًا مجانيًا للضيوف، لذلك لا تفوت فرصة الحصول على كل ما من شأنه ضخ عملية التمثيل الغذائي لديك. في حالة عدم اشتمال الحزمة الخاصة بك على وجبة الإفطار، نوصي بتخزين الفواكه والمكسرات للرحلة.

انتبه لما تأكله

هناك أوقات يبدو فيها الطبق صحيًا، لكنه مليء بالكربوهيدرات والدهون. ابتعد عن السلطات ذات المظهر الجيد المليئة بالكريمة وجبن جورجونزولا. وبالمثل، تجنب تجربة الكوكتيلات الحلوة والفاكهة على الشاطئ. نقترح عليك مراقبة وجباتك من أجل الحصول على نظام غذائي متوازن. إذا كنت تخطط لتناول عشاء ثقيل، فتناول السلطة على الغداء. وبالمثل، إذا كان الغداء ثقيلًا، فتجنب العشاء أو تناول شيئًا خفيفًا للمعدة.

حافظ على رطوبتك

الماء هو أفضل رفيق لك في الإجازة. تأكد من شرب ما لا يقل عن 3-4 لترات من الماء أثناء السفر. يمكن أن يكون المبلغ أكبر إذا كنت في وجهة حارة ورطبة. يحافظ الماء على رطوبتك ويساعد على التحكم في الشهية.

تجنب المشروبات ذات السكر

الجميع يعلم بالفعل أن الماء ضروري للاستمتاع بإجازتك. ولكن إذا زرت بلاد آسيا ذات المناخ الحار والرطب، فمن المحتمل أنك تعرف الشعور بأنه بغض النظر عن كمية المياه التي تشربها، فإنك لا تزال تشعر بالعطش. الحل الأسهل هو شراء صودا مثلجة من أقرب محل بقالة. ولكن إذا كنت تجعلها عادة، فيمكنك شرب بضع لترات من المشروبات الحلوة أثناء وجودك هناك كل يوم.

نحاول قدر الإمكان تجنب المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف، ولكن هذا ليس بالأمر السهل دائمًا. الحيلة هي أن تكون مستعدًا. احضر معك دائمًا الكثير من الماء العادي.

الوجبات الخفيفة

من أجل الحفاظ على نشاطك طوال اليوم، تحتاج إلى زيادة طاقتك. الوجبات الخفيفة الصحية هي أفضل طريقة للحفاظ على جريان جسمك. عندما تعلم أنك ستقضي يومًا في التنزه في الجبال أو ركوب الدراجات في الريف، فيجب عليك ألا تحزم الغداء فحسب، بل أيضًا بعض المقبلات الصحية. إذا كنت تحب معظم الوجبات الخفيفة العضوية النيئة التي لا تحتوي على سكريات مضافة، ولكن أي مشروبات طاقة ستفي بالغرض.

المصدر / فلسطين أون لاين