والدة الشهيد فشافشة: ابني عذّبته "السلطة" وقتله الاحتلال

تحدّثت والدة الشهيد أحمد فشافشة من جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الثلاثاءعن تعرّض نجلها للتعذيب على يد أجهزة السلطة.

وقالت في حديث صحفي: "ابني تعذّب بيد أجهزة السلطة، وقُتل بيد الاحتلال"، مضيفةً: "حسبنا الله ونعم الوكيل على السلطة لأنها عذّبت ابني .. وربنا يحسرهم مثل ما ذقت الحسرة على ابني".

وانتقدت صمت حكومة محمد اشتية في رام الله، مستنكرة صمتها إزاء جميع الانتهاكات التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضاً: محدث الاحتلال يغتال 3 مقاومين في بلدة جبع قضاء جنين

وارتقى الشهيد المقاوم أحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا)، الخميس الماضي، برفقة الشهيدين المقاومَيْن سفيان عدنان إسماعيل الفاخوري (26 عامًا) ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا)، في عملية اغتيال برصاص الاحتلال في بلدة جبع بجنين.

وتواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها بحق أهالي الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها للمطاردين والطلبة والنشطاء والأسرى المحررين.

وسجّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا، تنوّعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.

المصدر / فلسطين أون لاين